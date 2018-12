Ce spune vaginul despre sănătatea ta. 5 semne pe care să nu le neglijezi Un vagin sanatos nu implica mancarimi, dureri sau arsuri de la cervix, pana la vulva. Si, pentru ca mirosul si scurgerile vaginale difera de la o femeie la alta, acesta sunt perfect normale pana in momentul in care observi schimbari majore. In cazul in care te confrunti cu mancarimi severe sau mirosuri neplacute este timpul sa faci urgent o vizita la cabinetul medical pentru investigatii. Acestea sunt semnele pe care vaginul tau le transmite legate de sanatatea ta si, pentru un diagnostic corect este nevoie de parerea unui specialist. Simptome ale vaginului care transmit semnale despre sanatatea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

