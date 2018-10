Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate și nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca aceasta masura este doar luata in calcul, dar Florin Cițu revine cu noi informații și arata…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, și senatorul PNL Florin Cițu au avut, sambata, un schimb de replici legat de situația bugetului de stat, ca urmare unui document trimis Comisiei Europene (CE), scrie Mediafax.La data de 18 octombrie, MFP a trimis catre CE o scrisoare…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca, asa cum guvernantii au gasit fondurile necesare platii pensiilor si salariilor pana acum, asa se va intampla si anul viitor si ca Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost votata de Parlament. Declaratia Olgutei Vasilescu vine dupa ce…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca executivul a trimis in urma cu cateva zile Comisiei Europene un document in care ar promite inghetarea salariilor in sectorul bugetar in anul 2019 la nivelul lunii decembrie 2018.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat, pe Facebook, dupa ce senatorul Florin Cițu a facut public un document conforma caruia PSD a promit Comisiei Europene inghețarea salariilor din Romania, din 2019."Iar “s-a blocat guvernul”, iar “nu mai sunt bani de pensii și salarii”, iar…

- Un document trimis Comisiei Europene arata ca Guvernul ar intenționa sa renunțe la majorarile salariale programate pentru anul viitor, cand salariile ar urma sa fie inghețate. Documentul a fost facut public de senatorul PNL Florin Cițu.

- Senatorul PNL Florin Cițu citeaza un document pe care Guvernul l-a trimis Comisiei Europene in care anunta masuri radicale pentru reducerea deficitului bugetar, intre care inghețarea salariilor in mediul bugetar. Mai mult, Guvernul ar urma sa amane și aplicarea legii salarizarii unitare.

- Inghețarea salariilor in 2019 este o masura propusa de actualul Guvern, a recunoscut ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici. Declarația sa vine dupa ce un document prezentat de Florin Cațu, membru PNL, arata ca partidul de guvernamant ia in calcul aceasta posibilitate pentru anul viitor. Ministrul…