Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost filmat de o camera de supraveghere, chiar in ziua in care ar fi ucis-o pe Alexandra Macesanu, in zona unui centru comercial din Craiova, acolo unde si-a incarcat cartela prepay a telefonului. Imaginile au fost surprinse in fata centrului comercial Banie, situat pe strada Caracal…

- Ca recunoastere a Zilei Mondiale impotriva Traficului de Persoane, 30 iulie, Ambasada Statelor Unite ale Americii condamna traficul de persoane in toate formele sale. SUA se angajeaza sa lucreze cu romanii pentru a elimina traficul de fiinte umane.„Indemnam ferm toate guvernele sa combata…

- Apar noi informații despre bestia din Caracal. Conform unor informații pe surse, acesta ar fi fost audiat și cu privire la o a patra victima.Pana acum Gheorghe Dinca a admis ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, insa anchetatorii cred ca e vinovat și de decapitarea unei fete.…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni, județul Olt, despre care monstrul din Caracal a declarat ca a violat-o, apoi a ucis-o și i-a dat foc, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca familia acesteia deține mai multe discuții de pe Facebook in care un individ…

- PNL a cerut, prin vicepreședintele Florin Roman, desecretizarea convorbirilor dintre Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, și polițistul care a preluat apelurile. Liberalii susțin ca, indiferent de cat de șocant este conținutul acestora, romanii trebuie sa primeasca asigurari ca adevarul in acest…

- ”Casa ororilor” din Caracal, acolo unde Gheorghe Dinca, 66 de ani, a comis cel puțin doua crime, era scoasa la vanzare. Dinca spera sa faca in cel mai scurt timp rost de bani și sa fuga ”in lume”, incercand astfel sa ștearga urma crimelor carora le-au cazut victime tinerele Alexandra Maceșanu, 15 ani,…

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…

- O vecina a suspectului din Caracal banuit de uciderea Alexandrei Maceșanu a sunat de doua ori la 112 in noaptea anterioara apelurilor facute de fata la serviciul de urgența. Polițistul de serviciu a trimis-o insa la culcare. Vecina lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, suspectul in cazul dispariției Alexandrei,…