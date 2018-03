Stiri pe aceeasi tema

- Norica Nicolai a spus ca foarte multe partide „chiar prietene” mimeaza democratia, iar anul viitor va fi unul decisiv pentru partid. "Anul viitor va fi decisiv pentru noi. Va fi un an in care ne vom alege presedintele. Va fi un an in care vom incerca sa uitam de bataliile pentru democratie…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane "pe aceleasi coordonate" in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este "suveran ca institutie legiuitoare". "Cine are urechi de auzit…

- Mai mulți membri ai ALDE au facut referire la Calin Popescu Tariceanu ca posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2019. Printre aceștia s-a numarat și Norica Nicolai și Gratiela Gavrilescu.

- Mai multi lideri ai ALDE, intre care Gratiela Gavrilescu si Norica Nicolai, au facut referire, sambata, la Ploiesti, la conferinta judeteana ALDE Prahova, la Calin Popescu Tariceanu drept posibil candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, Norica Nicolai afirmand ca spera ca anul 2019 ”sa…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca se gandeste de pe acum la „scadentele electorale din 2019 si 2029”, iar in ceea ce priveste alegerile prezidentiale decizia va fi luata in urma discutiilor din partid, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Mai multi membri ai conducerii Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE) prezenti, sambata dupa-amiaza, la Ploiesti la conferinta de alegeri a structurilor de conducere ale filialei judetene Prahova au facut referire, in discursurile lor, la Calin Popescu Tariceanu ca la viitorul candidat al formatiunii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca Parlamentul este suveran ca institutie legiuitoare, punctand ca politica privind codurile penale se face in Parlament. "Vom ramane in continuare pe aceleasi coordonate. Va garantez ca nu vom face niciun pas…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca se va consulta cu colegii de partid si impreuna vor lua „o decizie buna” privind o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost audiata de Inspecția Judiciara dupa ce aceasta a refuzat sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza Antena3. Audierea șefei DNA a avut, potrivit surselor noastre, in urma cu doua saptamani,…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat miercuri la Parchetul General, in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromitere a intereselor justitiei,…

- Vlad Cosma a fost audiat la Parchetul General in cazul plangerii impotriva fostului procuror Mircea Negulescu și a altor trei magistrați DNA Ploiești. Fostul deputat a dat declarații și in cazul depuse impotriva lui Lucian Onea, șeful DNA Ploiești. Fostul parlamentar Vlad Cosma a fost audiat la Parchetul…

- Numarul oamenilor strazii cazati in adaposturile special amenajate de autoritatile locale a crescut in ultimele zile, in urma ninsorilor si gerului, in unele orase din tara fiind nevoie de marirea capacitatii prin suplimentarea numarului saltelelor utilizate. *** PRAHOVA Zeci de persoane au fost cazate…

- Dupa caderile de zapada din ultimele zile, mai multe echipaje de pompieri si jandarmi au iesit pe strazi pentru deszapezire in zona unitatilor medicale din Prahova. Zeci de lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, miercuri, la Spitalul Municipal sau Spitalul Judetean de Urgenta din…

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Echipele angrenate in campionatul Ligii A Prahova au desfașurat, la finalul saptamanii trecute, ultimele meciuri amicale dinaintea startului in sezonul de primavara, care este programat oficial in zilele de 3 și 4 martie, cu turul VI al Cupei Romaniei, faza pe județ. Printre…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa amiaza pe strada Izvoare din Ploiești. Potrivit ISU Prahova, de la acoperișul unei anexe gospodarești, respectiv 40 mp, focul s-a propagat la acoperișul unei locuințe.Un barbat de 67 ani a suferit arsuri de grad II și II pe 7% din suprafața corporala.

- Tudorel Toader face o figura cu totul aparte atat ca ministru cat mai ales ca persoana publica. Numit la conducerea celui mai dificil minister, cel al Justitiei, intr-un moment crucial, dupa scandalul emiterii Ordonantei 13, a reusit sa calmeze spiritele printr-un talent oratoric iesit din comun. Fost…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri "scandalul" din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind "un fel de aghiotant" al sefei DNA Laura Codruta…

- DNA Prahova a fabricat dosarul Ponta-Blair. Mihai Gadea a prezentat miercuri, 21 februarie, la ”Sinteza Zilei”, detaliile din culisele dosarului ”Blair-Ponta-Ghița”. Astfel, Vlad Cosma a prezentat noi inregistrari prin care susține ca Direcția Naționala Anticorupție ( DNA) Prahova i-a fabricat acest…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, marti, ca prezenta sa pentru audiere in fata Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI reprezinta "o obligatie" si "o dovada" ca fiecare invitat trebuie sa se comporte in acelasi fel, respectand legea si institutiile statului.…

- Judecatorii ICCJ l-au audiat, luni, pe Mircea Cosma, fostul șef al Consiliului Județean (CJ) Prahova, și au ascultat pledoariile finale in dosarul in care Cosma senior dar și fiul acestuia, Vlad, au fost condamnați de prima instanța de judecata la opt, respectiv, cinci ani de inchisoare cu executare.…

- Vlad Cosma si tatal sau, Mircea Cosma, au ultimul termen in dosarul in care sunt acuzati de procurorii de la DNA Ploiesti de fapte de coruptie. Infractiunile incriminate ar fi avut loc in 2012 si vizeaza modul in care a fost finantata campania electorala locala din acel an. Vlad Cosma a spus ca nu va…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- Vicepreședintele național al PNL pe probleme de Justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, a declarat luni seara, la Antena 3, ca in urma acuzațiilor de masluire a unor probe la DNA, „problema sistemica trebuie devoalata in intreaga ei increngatura și amploare”. Citeste si: Sorina Matei revine cu criticile…

- Prima etapa a Programului ”inCerc” (www.medicover.ro/incerc), lansat in septembrie 2017 de Asociația Medicover in Ploiești, se apropie de final. Aproape 1.000 de elevi de clasa a V-a din 27 de școli ploieștene au fost evaluați privind riscul de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2. De asemenea,…

- Codrin Ștefanescu a negat faptul ca primarii PSD din județul Prahova ar fi primit azi cate un sms din partea consilierului judetean Rares Enescu. Edililor li se cerea ca maine dimineata, la ora 9.00, sa trimita fiecare cate 5 persoane pentru un protest in fata la DNA Ploiesti, anunta Digi 24.Citește…

- Fostul adjunct al IPJ Prahova, Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, sustine ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului, informeaza Mediafax.Adrian…

- Difuzarea inregistrarilor facute de politicianul Vlad Cosma a cauzat un val de reactii. Inspectia Judiciara din cadrul CSM a anuntat ca s-a autosesizat, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca il va rechema de urgenta in tara pe ministrul Justitiei. Tudorel Toader a afirmat la randul sau ca va propune…

- ALDE Valcea continua seria actiunilor de suflet incepute anul trecut. De aceasta data, liberal-democratii lui Calin Popescu Tariceanu au venit in sprijinul unei mame singure din orasul Babeni, careia, de curand, i-a ars casa. Initiativa i-a apartinut viceprimarului Ion Croitoru, care, cunoscand situatia…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in jurul orei 19, intr-un cabinet stomatologic din Ploiesti, situat pe strada Nicolae Titulescu, in apropierea bisericii Sf. Vasile. La locul interventiei s-au deplasat pompieri din cadrul ISU Prahova cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma.…

- Președintele Vladimir Putin și-a inregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, a transmis, marți, Comisia Electorala Centrala din Rusia, citata de Xinhua Putin a anunțat, in luna decembrie, ca se va inscrie in cursa electorala și ca va candida independent. El a spus ca se…

- "Am remarcat in aceste zile o polemica in spațiul public, al carei obiect il reprezinta activitatea Serviciului de Protecție și Paza. Regret ca aceasta polemica privește o instituție de ale carei servicii am beneficiat inca de la inființarea ei, și care s-a comportat ireproșabil in toți acești ani,…

- ”Aceasta noua Constituție trebuie sa prevada, in mod obligatoriu, ca forma de guvernamant a Romaniei este monarhia constituționala, in baza Normelor Fundamentale ale Casei Regale a Romaniei, stabilite de ultimul Suveran legitim, Majestatea Sa Defuncta Regele Mihai I. Prerogativele viitorilor monarhi…

- Senatorul PSD de Prahova, Radu Oprea, se afla printre nominalizarile propuse de PSD pentru noul Guvern condus de Viorica Dancila. Decizia a fost luata astazi, in forul de conducere al partidului, acolo unde liderii social-democrati au pus la punct lista finala a cabinetului. Astfel, judetul Prahova…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- Trei autospeciale ISU s-au deplasat in Comarnic pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinta cu etaj, focul propagandu-se cu repeziciune si la o casa alaturata. Potrivit ISU Prahova, una dintre locuinte a fost cuprinsa in totalitate de flacari, focul propagandu-se si la cea de-a…

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…

- Peste 30.000 de locuitori din mai multe orașe și comune ale județului Prahova au, incepand de luni, apa sfințita la robinet. Cum, este posibil? Apa care pleaca din stația de filtrare a fost sfințita chiar de la sursa de catre un preot. Este o tradiție de aproape doua decenii la care participa angajații…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, aflat in prezent in inchisoare, a facut un top al politicienilor și, separat, unul al miniștrilor. In capul listei la categoria politicieni Vintu l-a plasat pe Calin Popescu Tariceanu, in timp ce la miniștri se afla Petru Daea. „Ne place sau nu, ei sunt cei care astazi…

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. Proiectul…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Ploiești, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești au efectuat 28 pecheziții in județul Prahova și in București, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Legatura rutiera cu Moldova reprezinta o prioritate absoluta ce cuprinde trei coridoare principale suprapuse cu reteaua Trans-Europeana de Transport, iar valoarea contractuala a acestor proiecte insumeaza 7,32 miliarde de euro, fara TVA, informeaza Ministerului Transporturilor. "Ministerul Transporturilor,…

- Primaria Iasi a fost luata ieri in colimator de catre ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, in cadrul dezbaterilor pe legea bugetului de stat din 2018. „Fondurile nu le vor plati nici Ministerul Mediului, nici statul roman pentru o procedura de infringement care are, ca drept raspunzator, Primaria…