Ce spune studentul care a oprit un bărbat să nu se arunce în fata metroului: A fost primul meu instinct Ștefan Lefter, studentul de la ASE care a devenit erou sambata dupa ce a salvat un barbat care voia sa se arunce in fața metroului, a povestit cum s-a intamplat totul și ce l-a indemnat sa faca acest gest. Intr-un interviu pentru Observator , Ștefan a povestit ca barbatul pe care l-a salvat a fost dat jos din metrou pentru ca era beat și a inceput sa injure. ”Era revoltat, a inceput sa injure toti angajatii metroului, sa loveasca cu picioarele un stalp de acolo. Oamenii s-au indepartat. El striga la gardieni: sa veniti sa ma scoateti”, a povestit studentul. Initial, Stefan si alti doi colegi s-au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini terifiante au fost filmate in stația de metrou Piața Sudului. Un student a blocat in ultimul moment un barbat ce voia sa se arunce in fața garniturii de metrou care tocmai intra in stație.Tanarul salvator studiaza in București, se numește Ștefan Lefter și este din Vrancea, localitatea…

- Atentia angajatilor de la metrou a fost atrasa de imaginile de pe camerele de supraveghere. Oamenii au observat cum un barbat paraseste peronul si coboara in tunel, desi exista un risc foarte mare ca tanarul sa fie curentat. Cum la un moment dat barbatul a disparut din raza camerelor, angajatii de…

- Zeci de oameni s-au adunat in fața Guvernului, dupa ce ministrul Justiției a declanșat procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. In jurul orei 21.00, peste 100 de oameni se aflau in Piața Victoriei. Oamenii au scandat „Tudorele, fa ceva! Da-ți-ai tu demisia!”. Corupția Ucide și Rezistența…

- Un tanar si a pierdut viata in timp ce isi facea un selfie pe un vagon de marfa, scrie Vrancea24.ro. Baiatul era din Focsani si avea 22 de ani. El se numeste Teodor Suteu si este fiul unui militar de la Brigada 282 Infanterie Mecanizata.Teodor finalizase in aceasta vara studiile universitare la Londra…

- Organizația Lowcountry Marine Mammal Network (LMMN) a fost chemata dupa ce localnicii au gasit pe plaja din Seabrook Island, in Carolina de Sud, un obiect ciudat. Obiectul sferic, mai inalt decat statura unui om obișnuit și oarecum moale a fost fotografiat de membrii organizației, iar imaginile au…

- Un angajat al companiei de transport public Iași a salvat un baiețel care se ratacise de mama lui. Omul a observat copilul speriat și l-a dus intr-o toneta a regiei, unde l-a incalzit cu un radiator electric și a solicitat ajutorul polițiștilor. Copilul a ajuns in scurt timp la mama lui. Angajatul CTP…

- Eu nu ii pot opri pe liderii așa-zisei opoziții de dreapta din Romania sa se autodistruga și, odata cu ei, sa scufunde și partidele pe care le conduc. Dar nici nu vreau sa ma prefac ca nu vad ca, sub conducerea lui Ludovic Orban și a lui Klaus Iohannis, PNL a devenit o nava in deriva. Oamenii au…