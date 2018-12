Stiri pe aceeasi tema

- Anotimpul rece aduce cu el si mult asteptatele sarbatori de iarna. Este o normalitate ca in aceasta perioada a anului, in asteptarea lui Mos Craciun cu darurile sale mult visate, sa impodobim casa cu coronite, lumanari, ornamente diverse, beculete si lumini electrice. Un Craciun adevarat inseamna pentru…

- La 28 de ani dupa ce a aparut in Home Alone/Singur Acasa, Macaulay Culkin reia rolul lui Kevin McCallister, intr-o reclama senzationala pentru Google Assistant. Ajuns la 38 de ani, actorul este din nou singur acasa de Craciun, de aceasta data intr-o reclama de senzatie pentru Google Assistant, care…

- In anii scursi de atunci, dezvoltatorii aplicatiei nu au oferit si facilitatea de rutare si averizare vocala, insa utilizatorii WP puteau folosi indicatiile de pe ecran, scrie digi24.ro. Acum aplicatia nu mai porneste. WP mai are o cota de piata de 0,3%, ceea ce inseamna ca la un numar total de telefoane…

- Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Are o casnicie frumoasa și o cariera de succes. In prag de sarbatori, artista a dezvaluit care a fost cel mai greu moment din copilarie, dar și cel mai frumos Craciun, petrecut impreuna cu fiica ei. „A fost un soc cand am aflat ca…

- Bogdan Ioan a reușit sa convinga publicul ca merita trofeul și premiul de 100.000 de euro, de la „Vocea Romaniei”. Tanarul din Constanța s-a gandit deja ce va face cu banii și a impartașit tuturor care este planul sau. „Vreau sa-mi cumpar un apartament in Bucuresti si sa ma mut aici, pentru ca aici…

- In urma cu putin timp s a incheiat, la ProTV, celebrul Concurs Vocea Romaniei Editia 2018. Acesta a fost castigat de Bogdan Ioan de la Constanta care va incasa si suma de 100.000 de euro. Bogdan Ioan, in varsta de 28 de ani, a facut parte din echipa lui Smiley. El a facut senzatie la Vocea Romaniei,…

- "Christmas Market by The Sea", primul targ de Craciun organizat la Constanta, isi deschide portile vineri, 30 noiembrie, incepand cu ora 16:00, in Piata Ovidiu.Timp de aproape o luna, in perioada 30 noiembrie 27 decembrie, cei care ii trec pragul se vor putea distra la concerte si spectacole, iar cei…

- Aflat deja la jumatatea primului Turneu Național #Confesiune, Smiley a cantat Acasa, la Pitești, la Casa de Cultura a Sindicatelor, pentru prima oara in fața bunicii sale. „Nemaipomenit de bine, simteam ca zbor, plutesc. M-am bucurat nespus de mult!”, a spus bunica artistului. “Intotdeauna am emoții…