Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și antrenorul Thierry Van Cleemput au format o echipa doar pentru o saptamana. Romanca a incheiat colaborarea cu belgianul imediat dupa ce a pierdut turneul de la Doha, acolo unde a ajuns pana in finala dar a pierdut in fața jucatoarei din Belgia, Elise Mertens.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a decis sa renunte la serviciile noului sau antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput, considerand neconcludenta colaborarea cu acesta, ea urmand sa se pregateasca...

- Perioada de proba dintre Simona Halep si Thierry Van Cleemput s a incheiat, precizeaza digisport.ro.Marea noastra campioana a decis sa nu continue cu antrenorul belgian, cei doi nereusind sa comunice eficient.Am incercat pentru o perioada si s a incheiat. Am decis sa punem stop din moment ce nu ne potrivim.…

- Cotidianul L’Equipe a notat, vineri, dupa victoria obtinuta de Simona Halep in fata Elinei Svitolina, in semifinalele turneului de la Doha, ca romanca a reusit o rasturnare de situatie spectaculoasa si este “o luptatoare iesita din comun”, potrivit news.ro.Citește și: Inca un roman extradat…

- Bucuria victoriei nu se compara cu nimic, indiferent cât suferit pâna ai ajuns acolo. Monica Niculescu și Irina Begu au adus punctul fericirei, iar România a trecut de Cehia (3-2), chiar la ea acasa. Finalul de meci a fost unul dramatic, cu multa tensiune, iar reacția de la punctul…

- Situatia in acest moment este grava, a declarat marti seara ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la Antena 3, facand referire la raspandirea gripei, potrivit Agerpres. "Este o situatie grava, care poate deveni extrem de grava. Situatia in acest moment este grava", a spus ministrul. "Nu ne asteptam…

- Antrenorul belgian Thierry Van Cleemput a recunoscut faptul ca va exista o perioada de proba in colaborarea lui cu Simona Halep."Cu grupul Simonei Halep, ma inteleg bine de foarte mult timp. Am fost mereu in termeni buni si cand au aflat ca am incheiat colaborarea cu David, m-au intrebat daca…

- Thierry Van Cleemput, antrenorul ramas liber de contract dupa despartirea de David Goffin, a fost zarit alaturi de Simona Halep la antrenamentul oficial de dinaintea partidei cu Serena si a urmarit meciul din optimile Australian Open langa boxa rezervata staff-ului Simonei,