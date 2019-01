Ce spune Serena Williams despre meciul din optimi cu Simona Halep

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul Mare Șlem al anului. In turul al treilea, sportiva noastra a trecut de Venus Williams (38 de ani), pozitia a 36-a in ierarhia mondiala, in doua seturi, scor 6-2, 6-3. Meciul a durat o ora…

- Simona Halep a invins-o pe Venus Williams, la Australian Open, in doua seturi și puțin peste o ora și un sfert, scor 6-2, 6-3. Simona a fost tot timpul in controlul meciului, nepunandu-se niciodata problema caștigatorului. Simona o va intalni in optimi pe cealalta Williams, Serena, cea care a reveni…

