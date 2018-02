Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie evitata la Timișoara. Stadionul ”Dan Paltinișanu”, 32.972 locuri, al doilea cel mai mare din tara, dupa Arena Nationala este intr-o avanasata stare de degradare. La meciul ACS Poli Timișoara – FC Voluntari 2-3, disputat vineri, administratorii arenei au izolat cateva sectoare din Peluza Sud…

- Partida dintre ACS Poli Timișoara și FC Voluntari s-a jucat cu 250 de spectatori in tribune. Unul dintre motivele pentru care oamenii nu mai vin pe stadionul "Dan Paltinișanu" il reprezinta și starea de degradare in care a ajuns arena. O parte dintr-o tribuna a stadionului a fost imprejmuita cu o banda…

- "Barbosii" vor sa cumpere o ambulanta pentru SMURD Cluj Dupa ce reprezentantii UPU-SMURD au reclamat vechimea ambulantelor din Cluj, povestind cum un pacient nu a putut fi preluat de prima echipa trimisa deoarece cadea usa salvarii, cei de la Beard Brothers au decis sa porneasca o companie umanitara.…

- Viitoarea linie de metrou care va uni Gara de Nord si aeroportul Otopeni va pemite construirea unor noi cartiere rezidentiale la nord de Bucuresti si dezvoltarea unui viitor pol de birouri pentru a deservi mai bine companiile aeriene, scrie Ziarul Financiar. „In orasul Otopeni, care cuprinde si Odaile,…

- Medicul sef UPU-SMURD Cluj, Cristian Ursu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca cele mai multe problemele apar din cauza vechimii mijloacelor auto in momentul unei interventii. ”Cele mai mari probleme sunt legate de ambulantele cu care lucram si aparatura de pe ele, sunt ambulante vechi…

- Conducerea UPU-SMURD Cluj a reclamat, marti, vechimea ambulantelor si a aparaturii instalate, povestind, in acest context, despre situatii hilare in care s-au gasit echipajele. La o interventie, un pacient nu a putut fi preluat de prima echipa trimisa deoarece cadea usa ambulantei. Medicul…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, agenții s-au autosesizat in urma sesizarilor facute de tineri la intalnirea cu primarul Nicolae Robu, și au inceput mai multe controale printre taximetriști. „Astfel, in urma controalelor efectuate in toate zonele Timișoarei au fost…

- Amenzi cu nemiluita și trei dosare penale in urma scandalului izbucnit intre taximetriști și șoferii Uber, la Timișoara. Spiritele sunt insa departe de a se fi calmat. Taximetriștii amenința ca vor bloca orașul incepand de astazi și și-au dat intalnire in parcarea Stadionului „Dan Paltinișanu”. De acolo…

- La protestul de duminica au participat aproximativ 100 de persoane, susțin polițiștii timișeni. Taximetriștii s-au adunat intr-o parcare din zona Stadionului „Dan Paltinișanu” și au plecat apoi in coloana prin oraș. Au fost supravegheați de polițiști, iar oamenii legii au notat cu atenție…

- Scandalul izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intre taximetriști și șoferii Uber s-a soldat cu zeci de amenzi. Aproximativ 45 de persoane au fost sancționate pana acum la legea 91/1991 republicata. Dinte persoanele agresate numai trei au depus pana acum plangere la poliție, iar cercetarile…

- Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri. La inceputul lunii ianuarie, presedintele Iohannis si-a petrecut weekendul tot in Muntii Sureanu, la schi, zona…

- Ajunsa joi seara in Iasi, dupa cantonamentul din Antalya, care a inceput pe 10 ianuarie, CSM Politehnica va relua maine antrenamentele, la baza din Copou. Dupa doua zile libere, fotbalistii pregatiti de Flavius Stoican vor efectua duminica dimineata o sedinta de recuperare, intensitatea pregatirii urmand…

- Mai multi tinerii au fost prinsi cu droguri de catre jandarmi. Tinerii erau intr-o masina parcata intr-o zona intunecata din zona Stadionului „Dan Paltinisanu”. Acestia au inceput sa aiba un comportament suspect in momentul in care un echipaj de jandarmi trecea prin zona. Jandarmii i-au legitimat pe…

- Ionuț Popa continua antrenamentele la Poiana Brașov, avand alaturi și cațiva noi fotbaliști. Deja la echipa erau prezenți Adrian Zaluschi, venit in probe de la Ripensia, dar și tunisianul Alaedine Bouslimi. De asemenea, la antrenamente și-au facut apariția un sud-african, fundaș, Ntombela…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, considera convocarea pentru luni a Comitetului Executiv National al partidului ca fiind o decizie importanta, in conditiile in care problemele de comunicare trebuie rezolvate.

- Administratia Bazelor Sportive, pe scurt „ABS” este pe cale sa reinvie! Infiintata pentru prima data sub „forma” Administratia Bazelor Sprotive si de Agrement, undeva prin anul 2003, respectiva institutie ar urma sa-si faca aparitia foarte repede, chiar cu proxima sedinta a Consiliului local Ploiesti,…

- Fara legatura cu aplicatia de editare imagine care poarta acelasi nume, GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) a anuntat descoperirea celui mai mare numar prim de pana acum, o lungime de 23.249.425 cifre. Prin definitie, numar prim este orice numar natural a carui impartire cu un numar intreg…

- In Capitala, intre orele 9:00 - 14:00, alimentarea va fi sistata in sectorul 2, pe Sos. Electronicii, intre str. Heliade, intre str. Vii si str. Ipsilanti Voievod, intre orele 9:00 - 15:00 pe strada Precupetii Vechi (la numerele fara sot), intre 9:00 si 16:00 pe Calea Victoriei, la nr. 16, intre…

- Universitatea Malmo, situata în sudul Suediei, va fi închisa luni dupa ce a primit un mesaj de amenintare, informeaza site-ul agentiei Reuters. Universitatea Malmo a informat joi profesorii si studentii ca va fi închisa luni, dupa ce a primit un email în care o persoana…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bucuresti (OARB), Serban Sturdza, sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca in Parcul Romiceanu, aflat intr-o zona protejata, s-a amenajat, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, Serban Sturdza, reclama, pe pagina sa de Facebook, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, construirea ilegala a unui patinoar in Parcul Romniceanu din Bucuresti. Sturdza a publicat si copia…

- Discutii aprinse in plenul Consiliului Judetean Timis de astazi, pe tema demolarii stadionului „Dan Paltinisanu”. Institutia a elaborat un proiect de hotarare prin care prevedea elaborarea unui studiu de oprtunitate privind construirea unui complex sportiv in zona. Pe viitor, in locul actualei arene…

- Soarta viitorului stadion al Timișoarei, reabilitat sau o construcție noua, a starnit multe discuții in plenul Consiliului Județean Timiș. Consilierii județeni PNL nu vor daramarea stadionului și construirea unuia nou și au votat impotriva proiectului care propunea un studiu de oportunitate referitor…

- Este vorba despre un studiu care le va „spune” consilierilor, prin documentația care se va realiza, daca in locul Stadionului „Dan Paltinișanu” se va construi o arena noua sau se va reabilita construcția veche. Un studiu de oportunitate… Aleșii județeni au discutat proiectul…

- FC Voluntari n-a mai caștigat un meci in Liga 1 din 22 octombrie, cand s-a impus pe terenul Astrei. De atunci a mai obținut doa 3 puncte in 6 meciuri, venite din 3 remize. LIVE VOLUNTARI - SEPSI 0-0VEZI LIVETEXT PARTIDA Ilfovenii dau azi peste Sepsi, formație care etapa trecuta s-a impus cu Poli Iași,…

- Atacuri iresponsabile facute fara pic de jena in zile de doliu național – așa califica președintele CJ Timiș Calin Dobra declarațiile facute saptamana trecuta de primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Dobra susține ca Primaria Timișoara blocheaza un proiect cu fonduri europene al CJ Timiș, din cauza ca…

- Vestea ca Stadionul „Dan Paltinișanu” va fi demolat pentru construcția unei noi arene a starnit nemulțumirea primarului Timișoarei, Nicolae Robu. Acesta este de parere ca arena sportiva nu este intreținuta corespunzator de Consiliul Județean Timiș și ca stadionul ar trebui sa fie cedat echipei de rugby,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, cere public Consiliului Județean Timiș sa ii dea Stadionul „Dan Paltinișanu”. Intr-o postare pe Facebook, Robu ataca din nou social-democrații pe tema locației salii polivalente de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita de Compania Naționala de Investiții…

- O patiserie care functiona fara avizele necesare a fost inchisa, miercuri, de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta si amendata cu 16.000 de lei, echipele de control descoperind si alte nereguli printre care alimente expirate si nerespectarea conditiilor…

- La urmatoarea ședința de consiliu județean, aleșii vor discuta pe marginea unui proiect pentru inițierea procedurilor de elaborare a studiilor și documentațiilor necesare pentru dezvoltarea unui complex sportiv pe actualul amplasament al Stadionului „Dan Paltinișanu” din Timișoara. „Vom…

- Vestea ca CJ Timiș va face primii pași pentru amenajarea unui complex sportiv in zona Stadionului „Dan Paltinișanu” i-a provocat primarului Timișoarei, Nicolae Robu, un adevarat episod de isterie la adresa partidului din care face parte șeful CJ Timiș, Calin Dobra. Deranjat ca CJ Timiș se lauda cu un…

- Anul acesta, echipele de control ale ISU Banat au avizat comercianții din cladirile distruse in incendiul de pe bulevardul Constantin Brancoveanu. Pompierii i-au amendat pe doi dintre ei pentru mai multe nereguli. „In cadrul imobilului incendiat au fost verificați, pe parcursul lui 2017, doi…

- Formatia Dinamo a invins, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Voluntari, in ultimul meci al etapei a XXI-a a Ligii I. Golurile vor fi marcate de Anton '7 si Katsikas '15. Dinamo acumuleaza 33 de puncte si este la doar un punct distanta de locul 6 care asigura prezenta in play-off.

- Statele Unite nu au determinat statutul final al orasului Ierusalim, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, incercind sa atenueze criticile internationale generate de hotarirea presedintelui Donald Trump. "Statutul Ierusalimului nu este final. In privinta Ierusalimului, presedintele nu a…

- Dan Petrescu a prefatat partida cu ACS Poli Timisoara de sambata, spunand ca va dificil, pentru ca Ionut Popa n-a mai cedat de zece ani in fata ardelenilor. Daca se impune, CFR isi reface temporar avansul de opt puncte fata de FCSB, care se deplaseaza la Botosani. In tur, ACS Poli s-a impus cu 4-3…

- 450 de voluntari pasionati de mediu, elevi, angajati ai unor companii si reprezentanti ai comunitatilor locale, au participat in luna noiembrie la plantarea a 3.000 de puieti de plop, paducel, ulm si salcioara, reprezentand 2,5 hectare de perdele forestiere in comunele Roseti si Chirnogi, judetul Calarasi.

- Dinamo și FC Voluntari se vor duela luni, iar antrenorul ilfovenilor, Claudiu Niculescu, ar putea avea de suferit daca pierde in fața echipei pentru care a facut istorie. Ediția de azi a Gazetei Sporturilor scrie ca Niculescu, 41 de ani, se afla intr-o situație dificila la FC Voluntari, deși a caștigat…

- Consiliul Județean Timiș propune ca viitoarea sala polivalenta de 16.000 de locuri sa fie amplasata la Giroc, in timp ce Primaria Timișoara și-a exprimat opțiunea ca aceasta sala sa fie realizata chiar in urbea de pe Bega, in zona Stadionului „Dan Paltinișanu” și a mai propus o alta locație,…

- Sute de timișoreni care s-au plimbat, in aceasta seara, prin centrul orașului au fost imbrațișați gratuit de 30 de voluntari de toate varstele, in cadrul campaniei “Free Hugs”, organizata de catre o asociație. Acțiunea “Free Hugs: Imbrațișari gratuite” a fost organizata pentru cel de-al șaptelea an…

- Elevii lui Nicolae Dica au reusit sa iasa din pasa proasta dupa un succes cu 3-0 obtinut la Timisoara, cu o Poli inghetata complet. Alex Munteanu ar fi putut fi letal la doua faze irosite, iar bucurestenii au profitat si au marcat prin Gnohere din penalti si cu un lob al lui Golofca, la o…

- Surpriza in parcarea de la „Dan Paltinișanu”! De abia sosit la echipa, atacantul togolez Caladine Abraw a aparut in spatele stadionului cu valizele facute și extrem de nervos. El a anunțat ca pleaca, chiar daca are un contract ferm cu echipa. Se pare ca intre el și club au aparut ceva dispute…

- Ședința de astazi a Consiliului Municipal Chișinau (CMC) a eșuat din cauza lipsei de cvorum. Șeful fracțiunii liberale din CMC, Ion Ciobanu, a remarcat lipsa socialiștilor de la ședința de astazi. „Cred ca le e rușine de ce s-a intamplat duminica și stau prin buruieni”, a spus liberalul. In opinia lui…

- Problemele din atac cu care se confrunta ACS Poli si-ar putea gasi rezolvare in zilele urmatoare. Pedro Henrique a venit la Timisoara pentru a-si lua banii ce i se cuvin din vechiul contract cu trupa banateana si a fost chemat la o discutie cu privire la posibilitatea de a semna un nou acord. Jucator…

- Autoritatile locale au anuntat ca obiecticul turistic isi va deschide portile doar la primavara. Cetatea Feldioara este cea mai veche din Brasov, a fost o ruina timp de 30 de ani si a fost refacuta practic din temelii.

- Premierul zice ca va cauta solutiile la problemele medicilor de familie Protest al medicilor în Piața Victoriei din capitala 15.11.2017. Foto: Adriana Turea. Premierul Mihai Tudose le-a promis medicilor de familie care au protestat miercuri,…

- Unicul depozit de deseuri menajere din municipiul Motru a fost inchis. Groapa de gunoi a funcționat din anul 1980 pana in anul 2009, cand a fost sistata depunerea deșeurilor. Pentru inchiderea acestui depozit, admin...

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis, Titu Bojin, care acum ocupa functiile de director al Administratiei Bazinale de Apa Banat si consilier judetean din partea UNPR, a fost trimis in judecata in octombrie 2015 pentru abuz in serviciu si doua infractiuni de conflict de interese.

- Emmanuel Macron impreuna cu sotia sa Brigitte au inceput luni, la Stade de France, in prezenta predecesorului sau, Francois Hollande, sa aduca o serie de oamgii victimelor atentatelor de la 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morti la Paris si Saint-Denis, relateaza AFP, conform news.ro.Seful…