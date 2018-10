Stiri pe aceeasi tema

- Cazul unui barbat din judetul Constanta care este in viata, dar figureaza decedat la Starea Civila este analizat de autoritatile din Arad. Pentru corecta informare a opiniei publice reprezentantii Primariei Arad vin cu precizari privind informatiile aparute in media legate de emiterea unui certificat…

- Impresara Anamaria Prodan are toate motivele sa fie mandra de fiica sa cea mica, Sarah. Aceasta tocmai a dat o veste importanta in ceea ce privește cariera ei. Sarah, fata cea mica a Anamariei Prodan, a dat lovitura in America. Tanara este jucatoare de baschet. Ea a anunțat pe rețelele de socializare…

- O fotografie de la nunta Valentinei Pelinel cu cristi Borcea a starnit tot felul de comentarii din partea internauților. Valentina Pelinel este tare mandra de familia pe care o formeaza cu omul de afaceri Cristi Borcea. in mediul online, blonda a dat publicitații inca o fotografie de la nunta cu actualul…

- Alina Vilcu, arhitecta care a facut parte din echipa emisiunii „Visuri la cheie”, de la Pro TV, a oferit detalii despre plecarea de la show-ul respectiv. Alina Vilcu a facut parte din echipa show-ului „Visuri la cheie”, de la Pro TV , cand emisiunea era prezentata de actorul Dragoș Bucur. Ulterior,…

- Familia romancei Andreea Celea, care a murit in condiții misterioase in Republica Dominicana, a dat publicitații un comunicat. Andreea Celea a murit in condiții tragice in Republica Dominicana . Familia tinerei a dat publicitații un comunicat in care vorbește despre tragedia prin care a trecut. „In…

- Diana Bișinicu și-a insoțit fiica in prima sa zi la gradinița din acest an. Riana este in ultimul an la gradinița. Cantareața Diana Bișinicu este mamica unei fetițe adorabile, care se numește Riana , din mariajul pe care il are cu Catalin Andrieș . Luni, 3 septembrie, Diana Bișinicu și-a dus fetița…

- Un incendiu puternic a devastat duminica Muzeul Național din Rio de Janeiro. Incendiu devastator la Muzeul Național din Rio de Janeiro, Brazilia. Flacarile au cuprins muzeul in jurul orei locale 19:30, cand acesta era inchis pentru public. In interiorul muzeului se aflau doar patru paznici, potrivit…