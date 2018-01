Ce spune președintele Starbucks despre criptomonede Howard Schultz a spus ca Starbucks, una din primele companii care au adoptat plațile prin smartphone-uri, este poziționata sa profite in anii urmatori, deoarece criptomonedele - și tehnologia sa de baza cunoscuta sub numele de blockchain - devin din ce in ce mai raspandita in randul consumatorilor. El nu este sigur ca Bitcoin, care a fost lansat in 2009 ca prima moneda digitala descentralizata, va fi in continuare in preajma. "Motivul pentru care menționez acest lucru nu este pentru ca vorbesc despre Bitcoin pentru ca nu cred ca Bitcoin va fi o moneda astazi sau in viitor, vorbesc despre noua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Howard Schultz provine dintr-o familie modesta din Brooklyn, asistata social de stat prin oferirea unui adapost, acesta fiind unul din motivele pentru care a adus intotdeauna o nuanta de justitie sociala in felul in care a condus Starbucks. Pentru Schultz, revolutionarea cafelei ar putea fi…

Multumita lui Howard Schultz, americanii au aflat ce inseamna un latte, iar acestia sunt dispusi sa plateasca 4 dolari pentru aceasta bautura, relateaza Business Insider, scrie Mediafax. Povestea impresionanta a lui Howard Schultz, presedinte executiv Starbucks: De la asistat social ...

