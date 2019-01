Ce spune presedintele Iohannis despre contestarea in contencios a decretului privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii

Ce spune presedintele Iohannis despre contestarea in contencios…

Presedintele Klaus Iohannis a calificat, luni, drept un demers inoportun si riscant contestarea in contencios a decretului privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii, informeaza Agerpres.roAm vazut ca este foarte vocal acest ministru al Apararii n.r. care nu a fost capabil sa vina cu o propunere legala si o tine una si buna. Sunt doua aspecte. Propunerea pe care a facut o ministrul Apararii in CSAT nu a fost o propunere legala, in speta a propus ...