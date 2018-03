Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege stipuleaza ca intre orele 14.00 -16.00, respectiv, noaptea, intre orele 23.00 si 7.00, zgomotul nu trebuie sa depaseasca 35 de decibeli. Daca aveti vecini galagiosi nu trebuie decat sa anuntati politia.

- Senatul statului Mississippi a trecut o propunere prin care interzice avorturile dupa saptamana 15, o mișcare care ofera statului Mississippi cel mai strict termen din SUA, scrie BBC. Legea mai are...

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta de luni, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, care actualizeaza conceptul de terorism si completeaza prevederile referitoare la acest domeniu.

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi 'puternica nemultumire' fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Au fost exprimate 73 de voturi favorabile, 18 "impotriva" si 13 abtineri. Iata cine sunt senatorii care au votat impotriva plafonarii dobanzilor: Potrivit textelor adoptate, "in raporturile juridice dintre consumatori si profesionisti, inclusiv comercianti, dobanzile penalizatoare…

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- Doi senatori clujeni pe „lista rusinii" la votul ce permite lucrari in ariile protejate Greepeace Romania a criticat dur votul dat de senatori pentru legea care permite lucrari de utilitate publica in zone protejate precum padurile virgine și cvasivirgine. Greenpeace România, într-o…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53 2003 Codul muncii, prin care Vinerea Mare ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.Propunerea legislativa, care a fost initiata de un…

- Senatul a adoptat luni, 19 februarie, un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care…

- Senatul a adoptat o inițiativa legislativa prin care se modifica Legea de organizare a Curții Constituționale. Judecatorii CCR nu mai pot fi arestați sau trimiși in judecata decat cu aprobarea plenului Curții Constituționale și cu votul a doua treimi dintre judecatori.Legea a fost adoptata…

- Camera superioara a Parlamentului Olandei a votat marti in favoarea unei legi controversate, in virtutea careia fiecare cetatean olandez adult este inclus automat in registrul national al donatorilor de organe, cu exceptia cazurilor in care locuitorii acestei tari precizeaza in mod expres faptul…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca legea 317 privind organizarea si functionarea CSM este partial neconstitutionala. In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ. Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri, in calitate de for decizional, propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara.

- Senatul, camera decizionala, a votat proiectul de lege prin care se va inființa Liceul Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc din Targu Mureș. Proiectul de lege a fost inițiat de UDMR și susținut de coaliția PSD-ALDE, mai ales ca urmare a unor discuții intre Liviu Dragnea și premierul Ungariei, Viktor…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Senatul polonez a aprobat un proiect de lege controversat prin care va deveni ilegal ca polonezii sa fie acuzati de complicitate la Holocaust, noteaza BBC, citat de news.ro. Legea interzice, de asemenea, descrierea lagarelor de concentrare din Polonia ca fiind poloneze. Nerespectarea legii duce la amenzi…

- “Oglinda-oglinjoara, care e cea mai antitutun țara?” "Acesta este un mediu 100% liber de fum de tutun. Prin rezoluția 030 a Ministerului puterii populare pentru sanatate" (Ministerio del poder popular para le salud) STOP Astfel de panouri, de un metru jumate pe unu, apar pe peretii fiecarui magazin…

- "Domeniul privind apararea, protectia si promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al avocatului Poporului, denumit in continuare Avocatul Copilului. Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, actioneaza in scopul promovarii si protejarii drepturilor copiilor in varsta…

- ”Legea fumatului a fost modificata in Senat, acum ea este la Camera Deputatilor de aproape un an de zile, Ea trebuie introdusa pe ordinea de zi, pentru ca e camera decizionala. Noi la Senat am modificat sau, cu instalații speciale de scos fumul, de umidificare a aerului, adica special amenajate.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat split TVA Legea de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului privind introducerea sistemului plații defalcate a TVA obligatoriu de la 1 ianuarie a fost promulgata miercuri de președintele Klaus Iohannis. Parlamentul a modificat însa forma Guvernului,…

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Cei mai importanti magistrati de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania se reunesc intr-o sedinta foarte importanta. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR,…

- Dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii a fost amanata, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018, urmand ca aceasta sa fie reluata joi dimineata.

- Ultimele doua legi ale justitiei Legea 304 2004 privind organizarea judiciara si Legea 317 2004 privind functionarea CSM au intrat miercuri la vot final in Senat, dupa ce au primit raport de admitere in Comisia speciala condusa de Florin Iordache, relateaza Digi 24.Senatul a adoptat miercuri cu 80 voturi…

- Senatul a votat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati.

- "Nu este un sfarsit de drum si vreau sa transmit un mesaj foarte clar intregii societati: vom continua lupta cu toate instrumentele si cu toate mijloacele legale, parlamentare si civice pe care le avem la dispozitie. Evident ca vom contesta la CCR aceasta lege, au anuntat si colegii de la PNL. Trebuie…

- Legea privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale contravine principiului bicameralismului, intrucat Senatul a fost exclus din procesul legiferare prin numarul mare de modificari adoptate de Camera Deputatilor, potrivit motivarii

- Legea 303/2004, care reglementeaza raspunderea magistraților a trecut și de camera decizionala, Senatul. Pe cale de consecința legea se considera adoptata.La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva. Fața de varianta…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera decizionala, o propunere legislativa conform careia, ulterior constituirii consiliului local, validarea sau invalidarea unor noi mandate se face pe baza propunerii comisiei de validare, prin ordin al prefectului. Conform propunerii, adoptata cu 76 voturi…

- Senatul a adoptat in plenul de luni, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa a deputatului PSD, Florin Iordache, care modifica Legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate (ANI) in sensul schimbarii unui articol potrivit caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor,…

- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial, initiata de senatorii PSD Mihai Fifor si Dorel Caprar, alaturi de Silviu Vexler – deputat al Minoritatilor.

- Italia a adoptat joi o lege referitoare la 'testamentul biologic', ce prevede dreptul persoanelor bolnave aflate in faza terminala de a refuza orice tratament de prelungire a vietii, transmite AFP. Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul…