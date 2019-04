Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe ca Oana Zavoranu și mama ei au avut o relație extrem de controversata, care a starnit deseori valva in showbizul romanesc. Acum, la 4 ani de la moartea mamei sale, Oana s-a enervat teribil pe rețelele de socializare, acolo unde a tot inceput sa primeasca intrebari legate de aceasta.

- Ruby toarna miere si venin in cel mai nou clip! Compusa de Shift, Liviu Teodorescu, Enri Demi & Iraida in studiourile Midiots si lansata alaturi de Cat Music, #Toarna este o piesa cu beat-uri tribale, elemente orientale si versuri incitante. Decoruri special construite pentru acest concept, peste 24…

- Piesa care va reprezenta Romania la Eurovision 2019 va fi votata astazi, 17 februarie in urma show-ului Selectiei Nationale de la Sala Polivalenta din Capitala. Spectacolul va avea trei prezentatori: Aurelian Temisan, Ilinca Avram si Alina Ionescu. Satmareanul Aldo Blaga va intrat al 6-lea in concurs.…

- Pepe are un bar in centrul Capitalei, pe care a vrut sa-l vanda, insa nu a reușit. Artistul a explicat ce se intampla acum cu localul respectiv. Pepe are un club in centrul Bucureștiului, in apropiere de Ateneul Roman. Artistul a investit mulți bani in Rosamaria Private Club, insa clienții sunt puțini…

- „Pentru mine, Take, Ianke și Cadir este o provocare. Am evitat de cateva ori s-o pun in scena din diverse motive. Ori cei care veneau cu propunerea nu ma convingeau, ori eu rataceam in alte zone ale teatrului contemporan etc. La teatrul ,,Ateneu” am gasit in sfarșit echipa.Anul acesta, piesa implinește…

- Teatrul Național Iași va invita la spectacolul MARJORIE PRIME de JORDAN HARRISON in regia lui Radu Iacoban. joi, 7 februarie 2019, ora 18:00, Sala Studio ”Teofil Valcu” – Teatrul Național Iași marți, 26 februarie 2019, ora 18:00, Sala Studio ”Teofil Valcu” – Teatrul Național Iași Distribuția: Mihaela…