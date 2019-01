Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de streaming video Netflix, care a investit masiv in ultimii ani pentru a-si dezvolta continuturi proprii, a anuntat marti cresterea preturilor pentru toate abonamentele sale din Statele Unite si din diverse tari din America de Sud, informeaza AFP. Posesorii celor mai populare…

- Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dancila doua scrisori in care arata motivele pentru care au fost respinse propunerile de numire in funcțiile de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii regionale si administrației publice și de ministru al Transporturilor. Premierul ii propusese pentru…

- In 2018, Departamentul de Stat American (echivalentul Ministerului de Externe din Romania), a angajat compania Transiris pentru a crea strategia de imagine a Statelor Unite in lume. Compania Transiris este condusa de un roman, Silvian Centiu, si are...

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins sesizarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj privind arestarea provizorie a lui Vlad Calin Nistor si au dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 30 de zile, pana pe 10 ianuarie 2019 inclusiv. Pe durata controlului judiciar,…

- Romania beneficiaza de sprijinul fara echivoc al SUA pentru aderarea cat mai rapida la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit concluziilor intalnirii de la Washington, dintre ministrul Ștefan-Radu Oprea și Wilbur Ross, Secretarul american al Comerțului. Intalnirea a avut…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, s-a intalnit joi cu reprezentanti ai companiei Tesla in Washington DC, invitand o echipa a companiei sa efectueze o vizita de documentare in Romania, dupa ce acestia au spus ca vor extinderea in Europa Centrala si de Sud-Est, potrivit unei postari de pe pagina…

- Momente terifiante petrecute pe o autostrada din Statele Unite ale Americii. Un avion a aterizat pe mijlocul strazii, vineri, printre foarte multe mașini care circulau cu viteza. Totul s-a petrecut pe autostrada Interstate 8, din San Diego, California. Avionul de mici dimensiuni nu a mai putut ajunge…

- Iulian Stanciu, CEO-ul eMag, a anuntat, joi, cand organizeaza compania anul acesta Black Friday si motivele pentru care a ales aceasta data. eMag, cel mai mare retailer online din Romania in functie de cifra de afaceri, organizeaza anul acesta Black Friday la data de 16 noiembrie. „Vrem sa avem timp…