- Romania a caștigat grupa in care a fost plasata la Campionatul European de Fotbal U21. Romania a acumulat 7 puncte, invingand Croația și Anglia și facand egal cu Franța. Națioanala tricolorilor mici va juca in semifinale cu Germania, joi, 27 iunie, meciul neavand momentan o ora de inceput stabilita.…

- Echipa asta de tineret a Romaniei e MARE! Romania se califica, dupa un egal frațesc, 0-0, in compania Franței, in semifinalele Campionatului European de pe primul loc, caștigand grupa C. Pana acum, in cele trei meciuri contra Croației, Angliei și Franța, Romania a marcat 8 goluri, cate 4 impotriva echipelor…

- Romania U21 infrunta luni Franta, de la 22:00, in ultimul meci din Grupa C a Campionatului European U21. Un rezultat pozitiv le asigura elevilor lui Mirel Radoi prezenta in semifinale si implicit calificarea la Jocurile Olimpice din 2020." target="_blank">Meciul poate fi urmarit LIVE VIDEO…

- Romania - Franța U21 | Rezultat LIVE TEXT EURO 2019 | ROMANIA U21 intalnește Franta U21, rezultat in ultima partida din Grupa C a Campionatului European de Fotbal U21, meci transmis in format LIVE TEXT pe dcnews.ro.

- Nationala de juniori a Romaniei este deja cu un picior in semifinala Campionatului European de Fotbal. Dupa ce a invins fara drept de apel Croația și Anglia, echipa antrenata de Mirel Radoi poate juca in etapa superioara chiar si daca va pierde ultimul meci din grupa.

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei sustine astazi un nou meci istoric, de mare importanta, la Campionatul European din Italia si San Marino. Tricolorii lui Mirel Radoi intalnesc Franta, in ultima partida din grupa C, iar romanii sunt la un pas de calificarea in semifinale. De la ora 22.00…

- Dupa prima etapa din grupa C a Campionatului European de fotbal tineret din Italia si San Marino, Romania este pe primul loc, cu trei puncte dupa victoria senzationala cu 4 1 contra Croatiei . In clasament, urmeaza Franta 3p, 2 1 cu Anglia , Anglia si Croatia fara niciun punct . In semifinale se califica…

- Ianis Hagi este "un jucator cu un potential urias", estimeaza site-ul goal.com cu cateva zile inainte de startul Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino. "Calificarea in semifinale va fi extrem de dificila, tinand cont de forta adversarelor, dar echipa lui Mirel…