Ce spune ministrul Muncii, Marius Budai, despre banii de pensii si salarii

- Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat, duminica, la Digi24, Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura adoptata, joi, de catre Parlament. "Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget.…

- "Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget. Deci, informatia cu gaura in buget nu e reala. De altfel, o sa prezentam un bilant cu toate cifrele reale si o sa vedem cum "greaua mostenire" va fi gestionata de Guvernul Ludovic Orban. Pe langa toate lozincile politice, va spnn cu simt de responsabilitate…

- ”S-a finalizat recalcularea pensiilor persoanelor care au lucrat in grupa I-a de munca, dar care nu au beneficiat de punctajul aferent, atunci cand s-au pensionat. Este vorba despre 81.000 de persoane, dintre care 76.000 au primit, deja, banii din urma, diferențele pentru perioada scursa de la 1…

- ”Acel calendar pe care noi l-am propus pana in 2020 și ulterior, trebuie aplicat. Trebuie sa ne indreptam catre parinții și bunicii noștri care inca au pensii mici in Romania. Suntem in situația in care am avut parte de o alta majorare cu 15% a punctului de pensie, așa cum am spus și prevazut in…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat duminica, la Mamaia, ca exista un grup de lucru cu reprezentanti ai tuturor asociatiilor militarilor in rezerva care pregatesc un proiect privind pensiile militare, transmite Agerpres. "Exista un grup de lucru impreuna cu reprezentantii tuturor…

- Plata pensiilor majorate cu 15% va incepe efectiv de luni, a declarat, la Mamaia, ministrul Muncii, Marius Budai. Totodata, va crește și pensia minim garantata. "Suntem cu toate pensiile recalculate. Taloanele sunt tiparite, sunt facute primele plati catre Posta Romana. De luni, incepem efectiv plata…

- ”Toți pensionarii trebuie sa știe ca toate cele cinci milioane de pensii sunt recalculate in conformitate cu noua valoare a punctului de pensie. O majorare de la 1.100 la 1.265 de lei, inclusiv indemnizația sociala de la 640 de lei la 704 lei. Suntem cu toate fluturașele tiparite. Suntem in postura…