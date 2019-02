Stiri pe aceeasi tema

- Scene socante la sectia de Psihiatrie a unui spital din Targu Jiu. Bolnavii au fost pusi sa se dezbrace si sa se sarute, pentru a amuza cadrele medicale. Potrivit presei locale, fiica concubinei managerului spitalului ii indeamna sa faca totul.

- Institutul de Psihiatrie „Socola“ este verificat de cateva zile de catre Corpul de Control al Ministerului Sanatații. La Socola sunt aduși pacienți cu probleme psihice din Iași și județele limitrofe iar in trecut s-au mai inregistrat incidente. Managerul instituției susține ca este vorba de un control…

- Femeia de 63 de ani a ajuns la spitalul din Targu-Jiu in stare grava, in urma cu o saptamana. Unul dintre medicii spitalului a refuzat sa trateze femeia, din cauza lipsei de personal și a salariului prea mic. Motivele au fost notate chiar in foaia de observație a pacientei. Managerul spitalului…

- O femeie de 46 de ani a murit in blocul operator al Spitalului de Obstetrica Ginecologie "I.A. Sbarcea" Brasov, inainte de a fi operata. Pacienta s-a stins, cel mai probabil, din cauza unui șoc anafilactic, in urma anesteziei. Polițiștii au deschis o ancheta pentru moarte suspecta. Conducerea Maternitații…

- Incredibil, dar adevErat! }ncepand din varE, FCSB ar putea disputa meciurile din cupele europene pe noul stadion din Targu Jiu. DezvEluirea a fost fEcutE de primarul municipiului Gorj, Marcel Romanescu.

- In urma concursului care a avut loc la inceputul lunii decembrie 2018, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare are un nou manager in persoana Ludovicai Rusu, fostul director financiar al unitații medicale. Contractul de management al Ludovicai Rusu a fost semnat in Cabinetul Președintelui…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu spune ca nu intelege demersul medicului Ionut Popitiu, care strange semnaturi pentru infiintarea unei sectii de Chirurgie Vasculara la spitalul targujian. Managerul...

- Din septembrie incoace, doctorii de la Spitalul „Dr. Gavril Curteanu” duc mai puțini bani acasa. Din cauza situației financiar-bugetare a spitalului, spune managerul Dacian Foncea (PNL), membrii Comitetului director al spitalului au decis reducerea sporurilor la garzile din weekend,…