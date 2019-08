Mama Luizei Melencu are in fiecare zi in suflet speranța ca fiica ei este inca in viața și spera ca aceasta ancheta a crimelor din Caracal sa aiba un final fericit. Monica Melencua oferit cateva declarații cu privire la faptul ca telefonul fiicei sale a fost folosit in noaptea de miercuri spre joi, atunci cand Luiza ar fi ieșit de pe grupul de Whatsapp in care se afla, alaturi de colegii de școala.