- Atac sangeros din cauza geloziei, in Arad. Un barbat si-a injunghiat fosta iubita si pe fratele acesteia in momentul in care a observat ca aceasta organizase o petrecere in casa parintilor sai.

- Tanara care a fost injunghiata in noaptea de joi spre vineri a povestit ca era la o petrecere in casa parinților ei din localitatea aradeana Nadab, cand fostul iubit a aparut neinvitat acolo și a atacat-o. Scandalul a pornit dupa ce agresorul și-a vazut fosta iubita la o petrecere transmisa live pe…

- O tanara din Nadab, alaturi de fratele ei au fost injunghiați de fostul iubit al fetei, in timpul unui „live” pe Facebook. Acum, toți trei se afla in stare grava la Sptialul Clinic Județean de urgența Arad. In casa parinților fetei, din satul Nadab, a avut loc o petrecere. Tanara de 24 de ani danseaza…

