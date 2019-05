Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea "Dragoste fara secrete" este loc si de evenimente emotionante, incheiate cu bucurie si lacrimi de iubire. De data aceasta a fost randul Rozaliei sa tresalte la aflarea vestilor.

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, sambata seara, dupa castigarea Cupei Romaniei, ca se bucura de acest moment bun al echipei FC Viitorul, dar totodata se gandeste la urmatorii zece ani pentru gruparea constanteana. El a mentionat, la Digi Sport, ca probabil pentru fiul sau Ianis a fost ultimul…

- Apele nu s-au linistit intre Nicoleta si Madalin de la "Dragoste fara secrete". Dupa ce ieri, cei doi au fost protagonistii unui adevarat scandal, lucrurile au continuat si astazi in aceeeasi nota.

- Nicoleta de la "Dragoste fara secrete" a inceput sa planga, in direct, la "Acces Direct". Concurenta, alaturi de Madalin, Alexandru si iubita acestuia au fost invitati in emisiune pentru a vorbi despre problemele pe care le intampina.

- Concurenti emisiunii "Dragoste fara secrete" dau dovada de multa inventivitate. Chiar daca nu au prea multe instrumente la indemana, gasesc tot felul de modalitati de a fenta vigilenta si unghiurile camerelor. Ce nu stiu ei este ca, acest lucru este aproape imposibil.

- Politistii l-au prins pe barbatul acuzat ca si-a ucis, ieri, fosta iubita cu mai multe lovituri de cutit, in depoul CFR din Timisoara. Imediat dupa ce a fost prins, barbatul a recunoscut fapta, declarand ca a fost foarte gelos. Tanarul de 33 de ani, acuzat ca si-a ucis marti fosta iubita, pe care a…

- Dupa ce Gabriela Cristea l-a facut tata pentru a doua oara, Tavi Clonda a transmis un mesa emoționant pe Instagram. Acesta i-a scris o declarație de dragoste superba partenerei sale de viața. "Astazi a venit primavara in viețile noastre! Mulțumesc iubitei mele soții, @gabrielacristeaclonda, ești eroina…

- Inspectorii Garzii Forestiere Suceava s-au confruntat cu o situație neobișnuita la final de saptamana, cand, dupa depistarea unor taieri ilegale de arbori la Udești, hoții de lemne s-au intors in padure imediat dupa plecarea lor și și-au continuat treaba nestingheriți.Astfel, in plus fața de ...