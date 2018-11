Ce spune Lia Olguta Vasilescu despre eventuale excluderi din partid la CEx al PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu, ministru Muncii, a declarat duminica seara la Antena 3 ca in opinia sa sunt necesare excluderi din PSD, pentru ca unii colegi practica un santaj intern."Este foarte posibil sa fie excluderi. Este vorba despre ceea ce se intampla in Parlamentul Romaniei. Adica nu putem…

- Lia Olguța Vasilescu a vorbit la Antena 3, in emisiunea Subiectiv, și despre CEx PSD și daca vor fi sau nu excluderi din partid. „Este foarte posibil sa fie excluderi. Nu este vorba de președintele PSD daca...

- Lia Olguța Vasilescu a declarat, cu puțin timp in urma, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3, ca este foarte posibil sa fie excluderi din PSD dupa CexN de maine. Mai mult, ministrul Muncii a vorbit de șantaje din partea unor social-democrați suparați ca nu au primit funcții. "Este foarte…

- „Nu pleaca primul ministru, niciun vicepremier. Nu pleaca Lia Olguța Vasilescu (n.r. ministrul Muncii), nu pleaca Carmen Dan de la Interne, Eugen Teodorovici de la Finanțe, Sorina Pintea de la Sanatate. Probabil ca nu va veni doamna Andronescu, ci rectorul de la Salaj in funcția de ministru al Educației.…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a spus ca nu îl poate trada pe Paul Stanescu, unul dintre greii PSD care îl contesta pe Liviu Dragnea. ”Eu nu ma vad votând împotriva lui Paul Stanescu, care imi este amic”, a declarat…

- Codrin Ștefanescu, secretarul adjunct al PSD, susține, referitor la scrisoarea prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea, ca cineva trebuie sa raspunda pentru textul documentului, precizand ca persoana respectiva nu are ce cauta in partid."Cu siguranta cineva va trebui sa fie tapul ispasitor…

- ”Imi place sa ma exprim in interiorul partidului cand am ceva de spus. Niciunul dintre noi nu este perfect. Toate lucrurile astea trebuie sa ni le spunem intre noi. Nu cred ca trebuie sa vorbim in public. Avem obligația sa spunem adevarul. (...) Nu cred ca primarii PSD au fost blocați in realizarea…

- Ministrul Muncii a declarat ca nu exista sansa sa scada pensiile la recalculare. "Exista chiar un articol in lege care spune foarte clar ca daca din recalculare reiese ca pensia ar trebui sa scada se pastreaza dreptul acordat in plata", a declarat Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3.