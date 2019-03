Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a respins zvonurile ca ar fi insarcinata si a confirmat ca lucreaza la un nou album de studio, relateaza miercuri Press Association. Cantareata si actrita, in varsta de 32 de ani, se bucura de succesul obtinut cu filmul "A Star Is Born", pentru care a castigat un premiu Oscar…

- Lady Gaga a vorbit in premiera despre duetul sau cu Bradley Cooper, de la gala Premiilor Oscar, moment care a ridicat multe sprancene din cauza apropierii dintre cei doi. Artista americana in varsta de 32 de ani a fost invitata aseara in emisiunea lui Jimmy Kimmel și i-a marturisit gazdei sale ca și-a…

- Cantareata americana Bebe Rexha, a carei masura la haine este 40, a denuntat mai multi designeri care au refuzat sa o imbrace pentru ceremonia de acordare a premiilor Grammy, deoarece este "prea grasa", informeaza AFP. "Echipa mea a contactat numerosi designeri si multi dintre ei au…

- Cantareata americana Alicia Keys a fost desemnata in calitate de prezentatoare oficiala a galei Grammy Awards 2019, au anuntat marti organizatorii evenimentului, citati de Press Association. Anuntul a fost facut prin intermediul unui mesaj publicat de Recording Academy pe contul de Twitter al premiilor…

- Britney Spears a anunțat, vineri, pe contul ei de Twitter, ca renunța la cariera sa muzicala pe o perioada nedeterminata. Cantareața vrea sa-și dedice timpul ingrijirii tatalui ei, aflat in convalescența dupa o intervenție chirurgicala dificila, scrie tabu.ro.