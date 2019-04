Stiri pe aceeasi tema

- Juncker a spus ca unele state se implica ''in anumite jocuri si incalcari ale regulilor'', adaugand ca pe termen lung nu vede amenintat statul de drept in tarile membre respective.Seful executivului comunitar a adaugat ca in special tarile din fostul bloc comunist vor avea nevoie de o anumita…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a spus despre prim-ministrul ungar, Viktor Orban, ca a fost intotdeauna un erou, insa a aparat politicile Bruxelles-ului privind sanctionarea Ungariei si Poloniei cu privire la incalcarea statului de drept.Declaratia lui Juncker a fost data…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a spus despre prim-ministrul ungar, Viktor Orban, ca a fost intotdeauna un erou, insa a aparat politicile Bruxelles-ului privind sanctionarea Ungariei si Poloniei cu privire la incalcarea statului de drept.

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a spus despre prim-ministrul ungar, Viktor Orban, ca a fost intotdeauna un erou, insa a aparat politicile Bruxelles-ului privind sanctionarea Ungariei si Poloniei cu privire la incalcarea statului de drept.

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a spus despre prim-ministrul ungar, Viktor Orban, ca a fost intotdeauna un erou, insa a aparat politicile Bruxelles-ului privind sanctionarea Ungariei si Poloniei cu privire la incalcarea statului de drept potrivit news.roDeclaratia lui…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat joi ca Uniunea Europeana ar trebui sa reduca finanțarea și sa impuna sancțiuni membrilor care adopta legi care contravin principiilor fundamentale ale UE. Printre exemplele date de șeful diplomației germane este și Romania. Intr-un interviu acordat…

- Guvernul ungar i-a cerut presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sa il retraga pe Frans Timmermans din functia de prim-vicepresedinte al executivului comunitar pe perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare din luna mai, in conditiile in care politicianul olandez a fost desemnat…

- Cazul navei "Sea watch", ancorata cu 47 de migranti la bord în largul marii la Siracuza agita si cancelariile europene, potrivit Il Giornale, citat de Rador.De mai multe ori, ministrul italian de interne Matteo Salvini si Guvernul de la Roma au cerut interventia Uniunii Europene…