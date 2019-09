Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune Joseph Stiglitz, laureat cu Nobel pentru Economie, despre viitoarea criza: "Observ o incetinire semnificativa a cresterii, care va genera multe falimente" Chiar daca nu se asteapta in prezent la o criza economica similara cu cea din 2008, laureatul premiului Nobel pentru Economie,…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a mentinut joi politica sa monetara ultra-expansionista, refuzand sa urmeze exemplul Rezervei Federale a SUA (Fed) si a Bancii Centrale Europene (BCE) in reducerea ratelor dobanzilor, dar a dat asigurari ca este pregatita sa intervina pe pietele valutare pentru a tine…

- Germania poate contracara o posibila criza economica injectand "multe, multe miliarde de euro" in economie, a afirmat marti ministrul de Finante, Olaf Scholz, semnaland disponibilitatea sa pentru un pachet masiv de stimulare in cazul unei recesiuni, transmit DPA si Reuters. Adresandu-se parlamentarilor…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca, in ultima perioada, in Europa s-a inregistrat o creștere spectaculoasa a numarului de cazuri de rujeola. Romania se numara printre cele mai afectate țari. Rujeola revine in Europa, in mare parte din cauza celor care refuza sa fie vaccinați,…

- Argentina a impus masuri de control valutar, în încercarea de a stabiliza piața, în contextul unei crize financiare tot mai profunde, scrie BBC. Guvernul va restricționa achiziția monedelor straine, dupa o scadere brusca a peso-ului. Companiile vor fi nevoite sa primeasca persmisiunea…