- In urma cu doar cateva minute in Tautii de Sus s-a produs un grav accident de circulatie. Nu se stiu prea multe detalii, cert este ca un copil de numai 15 ani si-a pierdut viata. La locul accidentului actioneaza mai multe echipaje de ambulanta, dar si politisti. Stire in actualizare. The post Accident…

- Astazi, 20 decembrie, in Tauții de Sus a avut loc un grav accident de circulație. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat in plin intr-un stalp de iluminat. In urma accidentului a fost fisurata și rețeaua de alimentare cu gaz. Traficul a fost ingreunat, la locul accidentului…

- Tragedie, noaptea trecuta, in Satu Mare. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 23.00, intre localitațile Ady Endre și Cauaș, pe DJ 195C. Un baiat de 20 de ani a murit pe loc, intr-un cumplit accident rutier. Soferul de 20 de ani, din municipiul Carei, se afla la volanul uni autoturism marca BMW, cand…

- Katsutoshi Jitsukawa, in varsta de 42 de ani, pilot al companiei Japan Airlines trebuia sa fie la manșa un avion Boeing 777 pe 28 octombrie intre Londra și Tokyo, dar nu a trecut peste testul de alcoolemie cu puțin timp inainte de decolare, relateaza CNN. Rezultatul a aratat ca pilotul avea 189 de…

- Un tanar de 19 ani, din Bistra, nu a reusit sa ajunga la destinatie cu cele 2.407 pachete cu tigari de contrabanda pe care le transporta cu autoturismul. Politistii l-au oprit pentru verificari vineri seara, in jurul orei 21.40, cand desfasurau activitati pe D.J. 171A, intre localitatile Suciu de Sus…

- AS Independenta Baia Mare a pierdut meciul disputat cu Universitatea Galati . Meciul a contat pentru etapa 6 a ligii feminine la fotbal s-a terminat cu victoria galacencelor. Rezultatele etapei 6: Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – Vasas Femina Odorhei 4-0; CSS Targoviste – AFC Fair-Play Bucuresti…

- Duminica, 7 octombrie, ACS Venus Maramureș a disputat un meci impotriva echipei ACS Banat Girls, cu prilejul etapei a 3-a a Ligii a doua la feminin. Din pacate pentru jucatoarele noastre, echipa a pierdut cu scorul de 1-0. Partida de pe stadionul „Gloria” din Reșița a fost una foarte echilibrata,…

- Traversarea neregulamentara poate curma intr-o clipa viata unui pieton. Un accident de circulatie, produs aseara, la ora 22.25, pe strada A. I. Cuza din Borsa, vine sa confirme acest aspect. Verificarile politistilor au relevat ca un barbat de 38 de ani, domiciliat in Sacel, care conducea un autoturism,…