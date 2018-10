Ce spune Iohannis despre propunerea Adinei Florea la sefia DNA

Stiri pe aceeasi tema

- S-a ajuns la un acord pe legea offshore, blocata de ceva vreme in Camera Deputatilor. Este a doua oara cand legea ajunge in Parlament, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a retrimis-o pentru reexaminare. Intre PSD si ALDE au existat conflicte in privinta formei finale a legii, care au dus la certuri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca se mai dorește organizarea la sfarșitul lunii octombrie a unui nou miting de protest similar celui din 10 august și a adaugat, in acest context, ca aceasta este „intenția lui Klaus Iohannis”. „In acea seara, Iohannis…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca a solicitat Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania efectuarea de verificari la doi notari din Sibiu in legatura cu casa pierduta in instanta de presedintele Klaus Iohannis. Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Tudorel Toader…

- Iata comunicatul de presa transmis de Klaus Iohannis: ”Din cauza modului defectuos in care este gestionata aceasta situație de criza, Guvernul PSD i-a impins pe producatorii autohtoni in pragul falimentului. In prezent, in Romania sunt peste 700 de focare, raspandite in 10 județe ale…

- Romania are unele dintre cele mai mare rezerve de gaz natural din Europa, dar numai o parte dintre locuitori beneficiaza de aceasta resursa atat de prețioasa. In acest context, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a luat o decizie care s-ar ar putea fi una dintre cele mai inspirate din mandatul sau.

- Senatorii americani John McCain si Christopher Murphy i-au adresat o scrisoare prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, exprimandu-si ingrijorarea fata de demiterea procurorului-sef al DNA si cerand guvernului de la Bucuresti sa continue progresele in combaterea coruptiei. Republicanul McCain, din…

- Realizatorul TV Rareș Bogdan spune ca urmeaza trei luni de foc pentru România, dupa ce Liviu Dragnea a anunțat, duminica seara, ca în PSD se lucreaza la un document prin care Klaus Iohannis poate fi acuzat de înalta tradare.

- Mircea Diaconu a afirmat ca a avut o singura intalnire cu președintele Klaus Iohannis. ”Mi-am scris pe colțul unei hartii o fraza pe care a spus-o atunci. Ii definește tot mandatul” a marturisit Mircea Diaconu. ”A avut o poziție și o fraza, am scris-o și am zis ca sunt curios ce se va intampla…