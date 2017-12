Stiri pe aceeasi tema

- Sute de magistrați din toata țara au protestat saptamanile trecute, in fața sediilor unor instanțe și parchete, impotriva propunerilor de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, dar și impotriva modificarii legilor justiției. Legea prevede unele limitari ale dreptului magistraților…

- Adunarea generala a ICCJ a decis joi sa sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistraților. Decizia vine dupa ce Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor.

- Plenul Senatului a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 81 voturi „pentru“ (PSD, ALDE, UDMR) si 28 voturi ”impotriva” (PNL, USR), proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara…

- Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind cea referitoare la Inspectia Judiciara, care va functiona ca structura cu personalitate juridica in cadrul CSM. Senatorii…

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, astazi, referitor la protestul magistratilor, ca acestia pot manifesta in calitate de cetateni, insa ca magistrati trebuie sa respecte legea, precizand ca se va documenta sa vada exact daca au incalcat prevederile legale, potrivit Mediafax. „In calitate…

- Au votat in favoarea raportului 12 de deputati, iar doi deputati au votat impotriva. Parlamentarii comisiei nu au adus modificari capitolului referitor la Inspectia Judiciara, proiectul ramanand in linii generale in forma adoptata de Camera Deputatilor. Astfel, Inspectia Judiciara functioneaza…

- Judecatorii și procurorii constanțeni au ieșit, in aceasta dupa amiaza, pentru a doua zi, și mai mulți decat ieri, in fața Palatului de Justiție, manifestand, tacut, fața de modificarile la legile Justiției și la cele aduse Codurilor Penal și de Procedura Penala.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca magistratii pot protesta „in calitate de cetateni”, spontan sau organizat. Pe de alta parte, in calitate de magistrați, aceștia au anumite restricții și incompatibilitați. „In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti ca magistratii, prin CSM, isi dau avizul pe legile Justitiei si nu cu privire la incriminarea sau dezincriminarea faptelor, precizand ca, daca legea este neclara, pot apela la Curtea suprema sau la Curtea Constitutionala a Romaniei. …

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor. Comisia pentru legile Justitiei a adoptat luni un amendament la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor…

- Aproximativ 500 de magistrati din Capitala au protestat in tacere, luni seara, pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, fata de modificarea legilor justitiei, dar si fata de modificarile Codurilor penale....

- A fost anulata acțiunea discplinara impotriva procurorilor DNA care au anchetat modul in care s-a adoptat OUG 13 Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae…

- Cateva zeci de magistrați din Timișoara au ieșit, luni dupa-amiaza, in fața Palatului Dicasterial, in semn de protest fața de modificarile pe care majoritatea PSD-ALDE vrea sa le aduca legilor Justiției. Ei au fost aplaudați fara oprire de timișorenii veniți sa-i susțina,

- Peste 100 de judecatori și procurori din cadrul razei teritoriale a Curții de Apel Cluj au ieșit in fața Palatului de Justiție din Cluj Napoca, și au protestat, in tacere, timp de 15 minute, impotriva intenției Parlamentului de a modifica legile Justiției și a unor prevederi din Codul Penal și Codul…

- Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, critica magistratii care au iesit în fata sediilor instantelor si parchetelor în semn de protest fata de modificarile propuse la codul penal si codul de procedura penala.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, o scrisoare deschisa in care precizeaza ca "Justitia trebuie sa ramana putere a statului, a oamenilor...

- Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, critica magistratii care au iesit in fata sediilor instantelor si parchetelor in semn de protest fata de modificarile propuse la codul penal si codul de procedura penala. Numarul 2 din PSD este de parere ca si manifestantii din strada pot sa-si exprime…

- Pe fondul nemultumirilor exprimate de reprezentanti ai breslei magistratilor, dar si a protestelor de seara trecuta, din Capitala si din alte orase mari ale tarii, fata de modificarile ce vizeaza cele trei lei ale Justitiei, al doilea om in stat a adus in discutie inca o data faptul ca Parlamentul este…

- Potrivit lui Cristi Danilet, in toata tara se discuta despre adoptarea unor forme de protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. „Daca dezbaterile din parlament decurg in aceeasi forma, putem ajunge pana la o blocare a activitatii instantelor si la judecarea doar…

- Judecatorul Vasilica-Cristi Danilet, de la Tribunalul Cluj, fost membru CSM, anunta ca magistrati din patru judete vor iesi in strada sa protesteze impotriva modificarilor la legile justitiei, la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala.Vezi si: De unde a plecat totul: Citește aici Directiva…

- Supusa votului, propunerea a fost respinsa de plen, respectiv de majoritatea PSD-ALDE. Anterior, PSD si ALDE, la care s-a ralit UDMR, au impus modificarea Regulamentului Camerei, care limiteaza dezbaterile in ceea ce priveste amendamentele, modificarea fiind publicata intr-o ora in Monitorul…

- Reprezentantii USR si PNL au acuzat miercuri din nou, de la tribuna Camerei Deputatilor, coalitia PSD - ALDE - UDMR ca ''isi bate joc'' de un mecanism sensibil - CSM -, in timp ce deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a omagiat 'clarviziunea presedintelui SUA, Donald Trump, care a dezvaluit zilele trecute…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a comentat, joi, ieșirea in strada, la protest, a liderilor USR, dupa finalizarea dezbaterilor din plenul Camerei Deputaților. mi-am adus aminte de iunie 90 cand, desi nu i-a chemat, Iliescu le-a multumit minerilor ca au venit sa apere statutul de drept”, a spus deputatul…

- "Judecatorii si procurorii sunt obligati ca, in exercitarea atributiilor, sa se abtina de la manifestarea sau exprimarea defaimatoare, in orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativa si executiva. Asta a votat ieri Camera Deputatilor. E o prostie evidenta si voi explica.…

- Tudorel Toader: Legea trebuie sa responsabilizeze magistratii Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca, prin proiectul Legilor Justitiei, doreste responsabilizarea magistratilor, precizand ca, „de ani de zile”, Ministerul Finantelor nu a incercat sa se intoarca impotriva unui judecator…

- „Judecatorul sau procurorul este suspendat din functie atunci cand a fost numit intr-o functie de demnitate publica. Magistratii pot fi numiti in functia de membru al Guvernului”, prevede Legea privind Statutul procurorilor si judecatorilor, la articolul 62, in forma adoptata de Comisia speciala.…

- „Inspecția Judiciara trebuie sa aiba statut independent, sa nu fie sub absolut nimeni și sa fie sub control parlamentar, pentru ca Parlamentul este exponentul poporului roman. Sub control parlamentar trebuie sa fie orice fel de instituție, inclusiv SRI-ul, pentru ca Parlamentul e poporul”, a declarat…

- Funcționarii Consiliului Județean nu cedeaza în fața presiunii și a manifestarilor de strada. Legea, nu protestele de strada, fundamenteaza deciziile, precizeaza sindicaliștii din cadrul Sindicatului Liber Transilvania, dn cadrul CJ Cluj. ”În contextul…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale de modificare a legilor Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare va depune proiectul de lege prin care Inspectia Judiciara sa fie scoasa din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). PSD sustine ca Inspectia…

- "Liberarea inseamna sa-l scoti din penitenciar. Daca e liber, de unde sa-l mai scoti? Nu poti sa-i dai liber daca deja a iesit. Exista o alta ipoteza a celor multe mii de detinuti care au cauze aflate la CEDO, suspendate ca urmare a deciziei pilot. Alora nu ai cum sa le mai dai zile compensatorii…

- In paralel, parlamentarii puterii, sub coordonarea celebrului Florin Iordache, lucreaza la modificarea Codurilor penale, inclusiv in ceea ce privește dezincriminarea parțiala a abuzului in serviciu, și țintesc și alte legi care-i incurca. In acest context tulbure, cine sa mai observe ca se da liber…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, miercuri, la Parlament, ca un grup de lucru constituit la Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect al legii privind Inspectia Judiciara, astfel incat aceasta sa fie o institutie autonoma, proiect care, atunci cand va fi finalizat, fie va fi remis comisiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, miercuri, la Parlament, ca un grup constituit la MJ lucreaza la un proiect al legii privind Inspectia Judiciara, astfel incat aceasta sa fie o institutie autonoma, proiect care, atunci cand va fi finalizat, fie va fi remis comisiei speciale parlamentare,…

- Coalitia PSD-ALDE a decis ca acesta va fi promovat prin initiativa parlamentara, dupa ce ministrul Justitiei a intarziat sa prezinte in Guvern proiectul de modificare a legilor justitiei, pe care l-a anuntat public in luna august. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ…

- Pe 6 septembrie, Inspectia Judiciara anunta ca a exercitat actiunea disciplinara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu de la Directia Nationala Anticoruptie - Structura Centrala pentru indeplinirea functiei cu grava neglijenta, in legatura cu dosarul…

- Dosarul Microsoft 3 ajunge in faza judecarii in instanța. Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție decid astazi, pentru inceput, daca se mai impun masurile controlului judiciar luate fața de protagoniștii din afacerea cu licențe IT, informeaza Realitatea Tv. Vorbim despre Dinu Pescariu…