- „In acea perioada de spitalizare in care am primit mesaje in primul rand de la apropiati, de la prieteni, au fost si mesaje de la colegii din politica - Tariceanu, Dancila si dl Dragnea a lasat un mesaj de sanatate si urari de bine. Mi se pare omenesc”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3, potrivit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la Antena 3, ca nu se poate sterge cu buretele tot ce s-a intamplat in ultimele luni in relatia dintre ea si liderul PSD, Liviu Dragnea, dar ca este important pentru Bucuresti sa reinnoade dialogul institutional.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a spus intr-o interventie la Antena 3 ca inca nu s-a impacat cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, insa a ajuns la o „normalizare a relatiilor”. In perioada in care a stat in spital, aceasta mai marturiseste ca a primit flori de la Dragnea, Dancila si Tariceanu.

- Comitetului Executiv National al PSD a validat luni lista candidaților social-democrați pentru alegerile europarlamentare. Potrivit presei naționale, dupa negocieri intense cu Liviu Dragnea, apar nume noi pe lista. Doina Pana ocupa locul 15 pe lista anunțata de liderul PSD. Cap de lista este Rovana…

- Traian Basescu a declarat, duminica, dupa ce Liviu Dragnea a afirmat ca nu credea ca Romania va fi condusa de un „președinte mai rau și mai toxic ca Basescu”, ca șeful PSD „cheauna” peste tot ca Iohannis este rau și ca pentru el doar PSD este sigurul lucru bun din țara. „Daddy cheauna pe tot ca ce rau…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a afirmat cu privire la alocarile din proiectul de buget pentru autoritatile locale ca întotdeauna este loc si de mai bine, transmite Agerpres."Întotdeauna este loc si de mai bine, dar sa nu uitam un singur lucru, ca bugetul…