- Simona Gherghe le-a spus telespectatorilor numele pe care il va primi bebelusul ei. "Si la mine in familie sunt multi sarbatoriti. La multi ani tata, care este Ioan, la multi ani, mamaie, care este Ioana… si la multi ani, bebe! O sa fie Ioan. Unul dintre nume este Ioan, ca sa pastram traditia…

- Adela Popescu a devenit mamE pentru a doua oarE, iar ieri, vedeta "i-a luat inima in din:i "i le-a zis tuturor care este numele celui de-al doilea bEie:el pe care l-a adus pe lume, in urmE cu doar douE sEptEmani.

- Familia lui Emilie De Ravin si Eric Bilitch s-a marit duminica! Vedeta serialului "Once Upon a Time" a facut marele anunt pe contul personal de Instagram. Ea a dat nastere unui baietel sanatos, in propria locuinta.

- Ieri, Adela Popescu a devenit mamica pentru a doua oara. Sotul ei, Radu Valcan, este in culmea fericirii si a avut mari emotii in acest moment important al vietii lor. Imediat ce au facut publice primele fotografii de la maternitate, in aceasta dimineata, admiratorii au inceput sa se intrebe cum au…

- Dupa ce au devenit parinții unei minunate fetițe, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au din nou motiv de sarbatoare. Cei doi vor mai avea o fetița, care se va naște undeva la inceputul primaverii, in 2019.