- Fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare, a infirmat, sambata, informatia potrivit careia fostul edil ar fi evadat din inchisoarea din Madagascar, precizand ca Radu Mazare a cerut mutarea din "puscaria grea in care s-a aflat pana acum intr-o alta zona a puscariei in care sunt conditii putin mai bune".

- Fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare, a facut sambata dezvaluiri incredibile in exclusivitate la Antena 3."Am vorbit cu el ultima oara acum doua zile. El este in lupta cu sistemul inca din anul 2005 si lucrul asta l a calit foarte mult. E adevarat ca i a si creat o uzura, dar nu e prima oara cand trece…

- Informația furnizata de Romania TV, care anunța ca Radu Mazare a evadat din detenție din Madagascar a pus pe jar intreaga țara. Poliția Romania a infirmat insa veștile, susținand ca Mazare va fi adus in Romania luni.Citește și: Elena Udrea a EXPLODAT la adresa Laurei Codruța Kovesi: E clar…

- Un german a furat un Ferrari de colecție, in valoare de doua milioane de euro. Sub pretextul unui drive-test, barbatul a disparut cu mașina. Barbatul respecttiv a mers la o reprezentanța auto din Dusseldorf, care comercializa mașini de epoca. Acesta s-a aratat interesat de un automobil Ferrari 288 GTO…

- Raducu Mazare, fiul fostului edil de Constanta, Radu Mazare, a avut o interventie telefonica in direct la Romania TV. Mazare jr. se afla in aceste momente in Madagascar pentru a fi aproape de tatal sau care se afla in custodia autoritatilor."Sunt in Madagascar. Il vizitez pe tata zilnic, ii duc de mancare",…

- Procedura de extradare a lui Radu Mazare din Madagascar inainteaza cu inca un pas. Instanta a decis ca sunt intrunite toate conditiile pentru a cere extradarea fostului primar, prins acum doua zile in Madagascar. Documentele trebuie sa ajunga la Ministerul Justitiei.