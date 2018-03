Stiri pe aceeasi tema

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- Colega de platou adesea cu Thalia sau Kate del Castillo, Karla Alvarez este una dintre actritele de telenovele care au incantat ani de-a randul publicul roman. La doar 41 de ani, frumoasa actrita a fost gasita moarta in apartamentul sau. Apropiatii spun ca stresul si lipsa alimentatiei corespunzatoare…

- Andreea Esca, mesaj emoționant pentru mama ei, de 8 Martie. Prezentatoare știrilor Pro tv a publicat și imagini cu cea care i-a dat viața, din tinerețe. De Ziua Mamei, Andreea Esca și-a surprins mama cu cele mai frumoase cuvinte, i-a demonstrat inca odata cat de mult o prețuiește și a dezvaluit lucruri…

- Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei a preluat dosarul in cazul medicului in varsta de 38 de ani care a murit la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Ioan” din Bucuresti, in timp era de garda, cazul fiind tratat drept "moarte suspecta". Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca ancheta in acest…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care a lansat anul trecut piesa „La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului pe o retea de socializare. Dupa ce a aflat din presa ca tatal lui Karym sufera de aceasi boala de care a murit cantareata Denisa Raducu, Celia a reactionat imediat…

- Mirela Vaida vorbește despre casnicia cu soțul ei, Alexandru, barbatul cu care are doi copii. Prezentatoarea tv a vorbit despre cum s-au cunoscut și cum au trecut peste momentele dificile. Mirela Vaida este o mama și o soție fericita. Vedeta are o viața așa cum și-a dorit intotdeauna și a dezvaluit…

- Durerea lui Horia Brenciu, despre care puțina lume a știut. Artistul a facut marturisiri emoționante despre copilaria lui și despre pierderea tatalui sau. Tatal lui Horia Brenciu a murit in urma cu doi ani , iar mama artistului, pe vremea cand el avea doar 11 ani. „Prima amintire din copilarie este…

- Marius Bodochi, cunoscut pentru numeroasele roluri in piese de teatru, dar si in filme si seriale de televiziune, a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Bodochi a vorbit la Antena Stars despre cumplitul moment in care a primit vestea ca mama lui a murit. Actorul se afla…

- Acum se afla la Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucuresti, unde a ajuns in stare vegetativa la finele lui ianuarie. Pronosticul neurochirurgului Mircea Gorgan, care se ocupa de Alex, e optimist. Medicul e convins ca Alex va face progrese semnificative intr-un an, cu recuperare intr-un centru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Reprezentantii Casei Artmark anuntau, la inceputul acestei saptamani, ca vor scoate la licitatie „patrimoniul actorului Radu Beligan", o colectie de tablouri, manuscrise, carti rare, fotografii si bunuri personale ale marelui actor, scrie click.ro. Anuntul le-a socat pe fiicele lui Radu Beligan,…

- In urmatoarele luni 8 zodii vor avea un succes colosal de mare din care vor reuși sa se imbogateasca ajungand sa urce la alt nivel social mult mai ridicat Vor avea multe bucurii in familie, multe momente de neuitat alaturi de prieteni și rude, dar și momente in care vor fi singuri, intr-o vacanța și…

- Trupul fara viata al femeii a fost gasit de fiul ei care a spart usa vazand ca mama lui nu mai iese din baie. Potrivit ziarului rus ''Mash'', baiatul a gasit-o pe mama sa in cada fara suflare, cu telefonul pe piept in timp ce era conectat la reteaua electrica. Decesul, care a fost raportat…

- Israela a trecut prin clipe dificile dupa ce soțul ei mult mai tanar, Liviu, a plecat de acasa și a parasit-o definitiv.Israela nu a mai ieșit din casa din luna septembrie a anului trecut, dar acum a venit la o emisiune TV, unde a devaluit prin ce trece.Din pacate, veștile nu sunt bune. „Simteam ca…

- Prințul Henrik al Danemarcei, soțul Reginei Margareta a II-a, a incetat din viața. Conform comunicatului oficial emis de Casa Regala Daneza, Prințul Consort, care a fost internat in spital inca de la sfarșitul lunii ianuarie, a murit marți seara. „Alteța Sa Regala Prințul Henrick a murit marți, 13 februarie,…

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Artista va fi inmormantata la Bucuresti, potrivit antena3.ro.Paula Ionescu s a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul…

- Un barbat si-a intalnit sotia la o petrecere. Acesta si-a facut curaj si a invitat-o la o cafenea, femeia acceptandu-i invitatia, informeaza unica.ro. La prima intalnire, barbatul a facut o gafa, dar nu i-a marturisit acest lucru femeii decat in biletelul de adio.

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Una dintre cele mai bogate femei din Bucuresti a ajuns pe marginea prapastiei! Inselata si furata, a ajuns la psihiatrie si acum intra in greva foamei! Flora Nastase face marturisiri incredibile din infernul pe care il traieste, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Israela Vodovoz trece prin momente extrem de neplacute. Aceasta s-a izolat in casa. Israela Vodovoz, care in trecut a avut 150 de kilograme , nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Israela, care a marturisit ca a fost batuta crunt in urma cu ceva timp , are probleme de sanatate și s-a izolat…

- Mesajul cutremurator primit de Ozana Barabancea de la tatal ei, de dincolo de moarte! A anuntat-o ca peste 16 zile de la decesul lui vor vorbi, iar ce s-a intamplat iti va da fiori pe sira spinarii.

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- Cum a reușit Niculina Stoican sa iși salveze casnicia.Artista de muzica populara a acordat un interviu in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, in care a dezvaluit lucruri mai puțin știute din familia ei. Niculina Stoican, cantareata de muzica populara, a povestit in emisiunea „Dincolo de aparente”…

- Tatal lui Feli Donose a murit, iar artista trece prin momente cumplite. Aceasta și-a anulat toate concertele pe care le avea de susținut in urmatoarea perioada. Feli Donose este cap de afiș in semifinala Eurovision care va avea loc la Salina Turda, pe 11 februarie. In urma cu doar cateva zile, Feli…

- Momente dificile in viața Niculinei Stoican, dupa ce soțul ei a fost inchis . Indragita interpreta de muzica populara vorbește deschis despre momentele grele, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, unde povestește despre lucrurile care au ajutat-o in anii in care a fost nevoita sa traiasca departe…

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Liviu Varciu s-a schimbat total dupa ce a devenit tata pentru a doua oara. Acesta recunoaște ca ii place sa stea mai mult timp acasa și a renunțat la viața de noapte.Iubita lui Liviu Varciu a nascut anul trecut, pe 26 septembrie, o fetița perfect sanatoasa. Artistul traiește cea mai frumoasa perioada…

- Interpreta Mariana Ionescu Capitanescu, originara din comuna Danciulești, judetul Gorj, s-a dat de gol intr-o emisiune TV. Artista de muzica populara, fiind invitata Oanei Turcu, in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, nu a ezitat sa spuna lucrurilor pe nume, atat…

- Chiar daca Shakira este pe punctul de a-si pierde vocea, artista nu se lasa si canta in continuare pentru fanii ei. Medicii o avertizeaza ca poate ajunge pe masa de operatie, dar celebra cantareata nu se lasa.

- Miki, ex K-pital, din nou in peisajul monden dupa ce o perioada a stat departe de tot ce inseamna showbiz. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro , Miki, care are o relație de foarte mult timp cu Razvan Constantinescu , a explicat pe indelete de ce a decis sa stea o vreme departe…

- „Am luat decizia sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat la Ministerul Sanatații. Voi susține necondiționat urmatoarea persoana pe care PSD o va desemna pentru a ocupa acest portofoliu”, a transmis Florian Bodog pe pagina personala de Facebook. Ministrul Bodog a salvat viața…

- Istoricul roman, om de cultura eminent, a incetat din viața astazi, la varsta de 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa. Neagu Djuvara implinise onorabila varsta de 101 ani vara trecuta. El…

- Politista Alina Cosovliu, in varsta de 28 de ani, diagnosticata cu o teribila boala a pierdut lupta cu viata. Dupa ce anul trecut, in urma unor analize a aflat ca sufera de o maladie cumplita, tanara s a agatat cu disperare de fiecare speranta ca se va vindeca. In sprijinul ei au venit prietenii si…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Potrivit CNSCBT,…

- Medicul Leon Danaila a comentat pe marginea profesiei de chirurg și a sacrificiilor pe care trebuie sa le faca acesta. Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania , a fost invitat la emisiunea „Rai da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars. Leon Danaila, care este și senator…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Un baiat de 15 ani a murit dupa ce a fost cazut în sabia sa în timp ce facea un dans tradițional la o nunta din India. Adolescentul, pe nume Hameed, a fost invitat la nunta sa petreaca și sa se distreze, însa a avut parte de un final îngrozitor. Tânarul…

- 20 ianuarie 2014 este ziua in care sase oameni, un pilot, un copilot, trei medici si o studenta la medicina, au decolat de la Bucuresti spre Oradea pentru a preleva un ficat de la un pacient in moarte cerebrala, cu scopul de a salva o alta viata. Dupa ce au trecut muntii, motoarele avionului au inghetat,…

- Gabriel Balaban, fost prefect al județului Buzau in perioada 2007-2009, s-a stins din viața in urma unui atac cerebral vascular suferit in noaptea de Revelion. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus sambata la capela bisericii „Sf. Stefan” din Micro 3, iar inhumarea va avea loc duminica, la cimitirul…

- Mihaela se bucura din plin de momentele pe care le petrece alaturi de sotul sau, Silviu Prigoana. Dupa ce s-au casatorit in secret intr-o manastire departe de Bucuresti, cei doi par sa traiasca o frumoasa poveste de dragoste. Mihaela a vorbit la Antena Stars despre casnicia sa si a marturisit care este…

- "ULTIMA ORA! CELEBRUL ACTOR CONSTANTIN DITA A DECEDAT AZI DIMINEATA PE PATUL DE SPITAL..."Hai sa terminam si cu stirea asta bomba.Sau mai bine zis:..."Cum sa fii mort desi esti viu ". Sau intoarcerea luptatorului Jedi ...de dincolo. Stiti...m-am intors pentru ca uitasem actele…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa, citate de Agerpres.

- Paula Chirila a divortat in urma cu 2 luni, dupa o casnicie de 12 ani, insa se pare ca anul 2017 a fost unul foarte greu pentru indragita vedeta TV. Paula Chirila a explicat cum a fost anul 2017 pentru ea și a dezvaluit ca a avut momente extrem de dificile. Fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru…

- Stabilita de aproape 20 de ani in Franța, Rona Hartner nu a uitat niciodata de Romania, țara in care revine ori de cate ori are ocazia. Chiar daca este mai mereu pe drumuri, actrița ne-a marturisit ca niciodata nu cara bagaje dupa ea. Rona Hartner are 3 case, ceea ce o ajuta sa aiba cu ce se imbraca…

- UPDATE – Minerul internat la Spitalul de Urgența Floreasca a murit, in jurul orei 19,50, a declarat pentru Agerpres coordonatorul SMURD București, medicul Bogdan Oprița. Starea minerului, transportat in capitala cu […]

- Președintele PNL Argeș, Adrian Miuțescu, ține sa le mulțumeasca tuturor celor care, in ultimele doua saptamani s-au interesat de soarta sanatații sale și l-au contactat telefonic. Pecizand ca a fost externat de la Spitalul Colentina din București, in prezent aflandu-se sub tratament la domiciliu,…