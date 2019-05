Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Laura Vicol, care a fost buna prietena cu cratorul de moda Razvan Ciobanu, a transmis un mesaj prin care marturisește ca are mustrari de conștiința și afirma ca va incerca sa afle ce s-a intamplat cu designerul inaintea tragediei in care și-a pierdut viața. "Am avut niște zile cumplite, e mare…

- Vedeta de televiziune Cristina Cioran și-a spus parerea despre ipoteza sinuciderii in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Cristina Cioran, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a precizat ca ea nu crede absolut deloc in varianta unei sinuciderii a designerului Razvan Ciobanu.…

- Ilinca Vandici și Iulia Albu au ținut cate un mic discurs la slujba de inmormantare a regretatului creator de moda Razvan Ciobanu. La sfarșitul slujbei de inmormantare a lui Razvan Ciobanu, prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici și fashion-editorul Iulia Albu au ținut un mic discurs in memoria…

- Iulia Albu a fost prezenta la slujba de inmormantare a fostului ei coleg, Razvan Ciobanu. Aceasta a atras toate privirile la ceremonie cu apariția sa extrem de sobra și sofisticata. Iulia Albu s-a numarat și ea printre zecile de vedete care au venit sa-l conduca pe ultimul drum pe regretatul creator…

- Vica Blochina și Oana Roman se numara și ele printre vedetele care au venit sa-l conduca pe ultimul drum pe creatorul de moda Razvan Ciobanu. Imaginile durerii la inmormantarea designerului Razvan Ciobanu. La biserica s-au adunat o mulțime de oameni obișnuiți, care au ținut sa-i aduca un ultimul omagiu…

- S-a aflat viteza cu care ar fi circulat Razvan Ciobanu in momentul in care a facut teribilul accident in care și-a pierdut viața. Expertiza preliminara a mașinii in care și-a pierdut viața Razvan Ciobanu arata ca acul vitezometrului s-a oprit la 160 de kilometri pe ora atunci cand s-au declansat si…

- Unul dintre prietenii apropiați ai regretatului Razvan Ciobanu a fost in apartamentul inchiriat al acestuia imediat dupa moartea creatorului de moda. Suhaib Meshah a mers in apartamentul inchiriat al designerului pentru a lua cateva lucruri personale de-ale lui Razvan Ciobanu. "Este o veste foarte…

- Fostul iubit al creatorului de moda Razvan Ciobanu a facut un gest incredibil chiar la locul unde a avut loc accidentul in care acesta și-a pierdut viața. Razvan Ciobanu a avut o relație cu Marius, de care s-a desparțit cu mare scandal. Dupa moartea creatorului de moda, fostul partener a mers la locul…