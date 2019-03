Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Noua Zeelanda au anuntat ca autorul celor doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor si Linwood din Christchurch, in urma carora 50 de persoane au murit, a actionat singur, relateaza...

- Șapte persoane au fost ucise in cea de-a doua moschee atacata de Brenton Tarrant, dar numarul victimelor ar fi fost mult mai mare daca in calea atacatorului nu ar fi ieșit Abdul Aziz, un barbat aflat in moschee alaturi de copiii lui. Aziz, in varsta de 48 de ani, este considerat un erou dupa ce a prevenit…

- Autoritatile bulgare au anuntat vineri deschiderea unei anchete cu privire la motivul unei calatorii efectuate in noiembrie de extremistul australian de dreapta autor al atacului asupra a doua moschei in Noua Zeelanda, care dupa vizita in Bulgaria a plecat in Romania si apoi in Ungaria, informeaza…

- Cetateanul australian identificat sub numele de Brenton Tarrant, autorul atacului din Noua Zeelanda, scrisese mai multe nume de personalitati istorice pe armele din dotare si pe incarcatoarele lor. Printre figurile istorice se numara si doi domnitori romani.In una dintre ultimele sale postari…

- Un barbat a deschis focul, vineri, la doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, in jurul orei locale 13:00. 49 de persoane au fost ucise și alte 48 au fost ranite, dintre acestea 20 fiind in stare grava, anunța agențiile de presa. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat atacul din Noua Zeelanda…

- Doua episoade sangeroase, ambele derulate asupra unor moschei din orasul neo-zeelandez Christchurch, au adus sfarsitul 49 de persoane si au ranit alte cel putin 20, din cate anunta presa internationala. Cel putin o persoana inarmata a deschis focul, semanand dezastru in cale. Zona a fost impanzita de…

- Atac armat in Noua Zeelanda. Cel puțin 27 de oameni au murit dupa ce un barbat a inceput sa traga cu pușca, intr-o moschee din Christchurch. Ucigașul a transmis carnagiul live, pe internet. Atacatorul, cu numele Brenton Tarrant pe Twitter, a intrat in moscheea Al Noor in jurul orei 13:30 (ora locala),…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…