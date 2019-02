Stiri pe aceeasi tema

- Eurovision 2019 și-a desemnat caștigatoarea. Concursul internațional ajunge anul acesta la Tel Aviv, iar duminica seara a avut loc finala pentru desemnarea reprezentantului Romaniei la Eurovision. Deși Bella Santiago și Laura Bretan erau cele doua favorite, Ester Peony a convins juriul și publicul ca…

- Ester Peony a caștigat finala naționala Eurovision 2019 și va reprezenta Romania la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv, Israel. Imediat dupa anunțarea caștigatorului, pe pagina de socializare a artistei au aparut primele reacții. "Chiar ai meritat sa caștigi. In sfarșit nu mi-e rușine cu cine…

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2019 si piesa prezentata in acest concurs ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv, vor fi votate duminica, in cadrul show-ului selectiei nationale. Spectacolul de la Sala Polivalenta din Bucuresti va fi transmis in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD…

- Doua mii de persoane dintre turistii care se vor deplasa in Israel in luna mai pentru a asista la concursul Eurovision 2019 vor avea posibilitatea de a opta pentru campingul urban in loc sa se cazeze in hoteluri scumpe, informeaza marti DPA. Municipalitatea din Tel Aviv a anuntat marti ca a aprobat…

- Un numar de 126 de piese concureaza in preselectia nationala pentru concursul Eurovision 2019, cu 70% mai multe decat la editia precedenta, iar materialele au fost transmise exclusiv online, o premiera in istoria participarii Romaniei in competitia...