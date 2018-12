Stiri pe aceeasi tema

- ​Fiul primarului PSD-ist al orașului Roșiorii de Vede (județul Teleorman), Iulian Circiumaru, s-a inscris in partidul lui Dacian Cioloș, declarand ca pana acum nu a impacat convingerile sale politice cu cele ale tatalui sau. Valerica Circiumaru, tatal lui Iulian, este primar ales pe listele PSD Teleorman…

