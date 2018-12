Stiri pe aceeasi tema

- Completurile de 5 judecatori de la instanța suprema care vor intra in ședințele de judecata programate in decembrie vor amana toate cauzele pentru luna ianuarie, a anunțat Inalta Curte de Casație și Justiție. Decizia a fost luata in condițiile in care Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea instanței…

- Un avocat al lui Liviu Dragnea a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa amane tragerea la sorti a completurilor de judecata pana la motivarea Curtii Constitutionale, potrivit informatiilor obtinute de Digi24. Solicitarea a ajuns la ICCJ si a fost inregistrata dupa ce completurile de 5 judecatori…

- Liviu Dragnea a cerut ICCJ amanarea tragerii la sorti a completelor de 5 judecatori, potrivit Realitatea Tv.In cerere se sustinea ca ICCJ ar trebui sa astepte motivarea CCR pentru a se da o dezlegare cu privire la modalitatea schimbarii completului, daca trebuie sa fie ales doar presedintele…

- Decizia CCR care a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, privind modul in care au fost constituite completurile de 5 judecatori, nu ar putea duce la o anulare imediata a sentintelor…

- Liderul USR a declarat ca efectele pot fi unele foarte mari pentru procese si stabilitatea sistemului legislativ din România, pentru ca nu se întâmpla ca efect direct doar faptul ca procesul lui Liviu Dragnea se va relua.

- "Este limpede ca din punctul de vedere al plenului CCR completurile de cinci sunt nelegal constituite, dar nu exista nicio consecinta pentru ceea ce s-a intamplat teoretic pana acum sau nu ar trebui sa existe. (...) In mod cert se vor constitui in mod legal de la aceasta decizie a CCR incolo completurile…

- Procesul in care Liviu Dragnea a dat in judecata Curtea Suprema are programat vineri primul termen. Liderul PSD cere Curtii de Apel Bucuresti sa stabileasca daca a fost sau nu respectata legea atunci cand a fost stabilita componenta unui complet de 5 judecatori.