Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Cernat i-a anunțat pe Razboinici ca vor avea o noua colega! Este vorba despre Madalina Linguraru, campioana mondiala la lupte pe plaja. Ei bine, Razboinicii s-au bucurat nespus de mult de venirea tinerei și au aplaudat-o indelung. Iar Madalina, la randu sau, le-a transmis un mesaj noilor colegi.…

- Dupa ce Diana Senteș a abandonat competiția Exatlon, o noua concurenta o va inlocui in echipa Razboinicilor. In ediția de miercuri, atat concurenții, cat și telespectatorii vor afla cine este persoana care o va inlocui pe Diana, in show-ul din Republica Dominicana. In imaginile difuzate in promo-ul…

- EXATLON 10 octombrie – Diana Senteș a abandonat competiția. Anunțul a fost facut de prezentatorul concursului, Cosmin Cernat. Diana Senteș, una dintre concurentele din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania, sezonul doi, a abandonat competiția care se desfașoara in Republica Dominicana. Cosmin…

- Una dintre concurentele din sezonul doi de la show-ul Exatlon Romania a abandonat competiția. Anunțul a fost facut de prezentatorul concursului, Cosmin Cernat. Diana Senteș, una dintre concurentele din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania , sezonul doi, a abandonat competiția care se desfașoara…

- S-a iscat un scandal uriaș la ediția Exatlon de sambata, 29 septembrie, de la Kanal D , in echipa Razboinicilor, intre Diana și Doru. Și cand te gandești ca totul a plecat de la o simpla gluma… Diana Senteș, fosta iubita a lui Dani Oțil care are obiceiul sa bage raca intre concurenți la Exatlon , a…

- Razboinicul Iulian de la Exatlon și-a ieșit din pepeni și a recunoscut in fața coechipierilor ca este foarte nemulțumit de atitudinea colegilor din echipa Faimoșilor. Iulian se afla alaturi de colegii din echipa și a comentat negativ atitudinea concurenților din echipa adversa. Ceea ce a agitat spiritele…

- Nici bine nu a inceput competiția ca incep deja tenisunile! What’s Up, in scandal cu cu echipa Razboinicilor, chiar in prima ediție a noului sezon. Artistul a fost acuzat ca i-a injurat pe cei din echipa adversa. La final cantaretul i-a spus adversarului Iulian ca este impertinent. „Ți-au atras atentia…

- Cosmin Cernat, prezentatorul ediției a doua a show-ului Exatlon, a ajuns deja in Republica Dominicana, unde se va desfașura competiția. Alaturi de el se afla și concurenții. Cosmin Cernat s-a filmat cu cateva zile inainte de inceperea indragitului concurs și a postat pe Instagram. „Doar cateva zile…