- "Kristina Mladenovic a facut tot ce a putut, dar Simona Halep a fost pur si simplu prea puternica (6-3, 6-1)", scrie L'Equipe dupa ce Franta este condusa cu 1-0 de Romania in semifinalele Fed Cup, sambata, la Rouen. Potrivit AFP, Halep "a invins-o logic" pe Mladenovic. "Constanta si…

- In cadrul Proiectului ”Mari Personalitati Calarasene”, Muzeul Dunarii de Jos prezinta publicului ”Personalitatea lunii aprilie – Mihai Niculescu - scriitor”. Nascut la 22 aprilie 1909, la Oltenita, jud. Ilfov, intr-o familie de institutori., Niculescu s-a mutat cu intreaga familie la Bucuresti, in anul…

- Senatorul american independent Bernie Sanders si-a lansat sambata, la New York, campania electorala pentru alegerile primare ale Partidului Democrat, in fata a mii de sustinatori, si a promis sa-l invinga pe presedintele american Donald Trump, pe care l-a numit "persoana cea mai periculoasa din istoria…

- Calina Chelaru, invatatoare la scoala gimnaziala din comuna clujeana Catcau, isi intimpina fiecare elev la intrarea in clasa cu un salut special pe care l-au „inventat” impreuna. Clipul postat pe Facebook a primit zeci de comentarii in care tanara este felicitata.

- "Numele care se vehiculeaza in spatiul public nu apare in tabloul avocatilor din Romania. Nu putem face, inca, referinte la acest nume, deoarece este o ancheta in curs, in care nu stim exact ce s-a intamplat, daca persoana respectiva s-a prezentat drept avocat sau drept mandatar al italianului. Verificat…

- Intr-o scrisoare trimisa premierului Viorica Dancila, presedintele Klaus Iohannis explica de ce a refuzat sa o numeasca pe Lia Olguta Vasilescu in functia de ministru al Dezvoltarii: nu are pregatirea de specialitate necesara; declaratiile controversate; atacurile la persoana virulente; limbajul folosit…