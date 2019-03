Ce spune Dan Bursuc despre recitalul Kana Jambe de la Gala GOPO

Stiri pe aceeasi tema

- Decernarea premiilor Gopo 2019 a starnit discuții dintre cele mai aprinse. Totul dupa ce, in timpul evenimentului, pe scena Teatrului Național din București a urcat trupa Kana Jambe inființata de manelistul Dan Bursuc. Aceasta și-a inceput show-ul cu o reintrepretare a piesei ”Bohemian Rapsody”, a trupei…

- Trupa manageriata de Dan Bursuc, Kana Jambe, a urcat pe scena Teatrului Național, marți seara, la Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania. Prestația a fost primita negativa de mai mulți actori aflați in sala, care s-au ridicat de pe scaune și au plecat. Libertatea…

- Un moment contorversat a avut loc marți seara, la Teatrul Național din București, unde a avut loc Gala Premiilor Gopo 2019. Kana Jambe, trupa lui Dan Bursuc, a urcat pe scena și a susținut un scurt recital, puternic criticat pe rețelele de socializare dupa eveniment. Dan Bursuc joaca in filmul „Soldații.…

