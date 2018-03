Ce spune Consiliul Concurentei despre contractele Primariei Bucuresti cu firmele proprii

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) poate acorda firmelor proprii lucrari fara licitatie, insa trebuie sa fundamenteze foarte bine acest lucru, iar nivelul costurilor aferente sa fie comparabil cu pretul pietei, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Consiliului Concurentei. Joi, patronatele…

- Contractele incredințate in mod direct de Primaria Capitalei firmelor pe care tot PMB le inființeaza vor fi aduse in atenția Consiliului Concurenței și Comisiei Europene, au anunțat patronatele din construcții. Companiile private din constructii atrag atenția ca se poate ajunge chiar la infringement,…

- Intr-o conferinta de presa desfasurata duminica, 4 martie, primarul muncipiului Baia Mare, Catalin Chereches a enumerat prioritatile pe care le are pentru acest an. Pe agenda municipalitatii cap de lista sunt investitiile realizate cu Fonduri europene, infrastructura si curatenia. „Prioritatea mea…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale pot sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea…

- Anul turismului UE-China este sarbatorit, vineri seara, prin proiectarea a doua lucrari tematice pe fatada Teatrului National din Bucuresti, potrivit organizatorilor evenimentul contribuind la promovarea Bucurestiului alaturi de alte locatii din Europa. Proiectia video a inceput la ora…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de azi, la propunerea MDRAP, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform noului act normativ, in perioada 2018-2019 unitatile administrativ-teritoriale…

- Primaria București anunța ca potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator.”Avand in vedere faptul ca prevederea legala…

- Ambasada Statelor Unite in Romania impreuna cu American Councils for International Education au lansat proiectul 4/4PentruPrieteni inspirat de gandurile remarcabilului activist american Dr. Martin Luther King, Jr.: „Intrebarea cea mai stringenta și importanta a vieții este: ce faci pentru ceilalți?”.…

- In urma articolului publicat astazi pe Ziare.com Firea ne pune pe strada paturi in forma de inima. Contract fara licitatie, intre doua firme "neformate" ale Primariei, PMB ne-a trimis unele precizari. Articolul scoate la iveala o tranzactie care ridica mari semne de intrebare realizata intre…

- S-a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti”. Voucherele alocate vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/resedinta/corespondenta ale participantilor. Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de…

- Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior si gradul profesional asistent. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Peste 200 de locuitori ai comunei Cumpana au participat, joi seara, la dezbaterea publica privind bugetul comunei, eveniment organizat de autoritatea publica locala. Pe ordinea de zi au fost incluse trei puncte, si anume: bugetul local de venituri si cheltuieli al unitatii administrativ teritoriale…

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut cu peste 1,2 miliarde euro și a ajuns in prezent la 33,53 miliarde de euro, potrivit ultimelor date facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor facute publice marți de BNR , la finalul anului 2016, datoria publica externa a Romaniei…

- Primaria Capitalei a organizat, luni, o sedinta de dezbatere publica privind Planul de Calitate a Aerului, in care au fost prezentate principalele masuri pe care Municipalitatea vrea sa le puna in practica pentru a reduce efectele poluarii. Potrivit PMB, traficul este principala sursa de poluare.

- "Primaria Municipiului Bucuresti organizeaza luni, 12 februarie, ora 15,00, sedinta de dezbatere publica privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii mediului, privind propunerea de elaborare…

- Avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). ''PIB-ul Romaniei a accelerat in 2017 la un nivel estimat la 6,7%, un record post-criza. Principalul motor al…

- CCR admite sesizarea privind Legea administratiei publice locale Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Curtea Constitutionala a admis astazi sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Luna trecuta,…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania preia Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, se arata intr-un comunicat al institutiei de concurenta. Banca Transilvania este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele,…

- Precizari ale ministerului Mediului In legatura cu informațiile aparute in spațiul public referitor la unele prevederi din conținutul Proiectului de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Ministerul Mediului face urmatoarele PRECIZARI: Proiectul de…

- Direcția Agricola a inceput demersurile pentru identificarea procesatorilor care sa preia porci din rasele Bazna și Mangalița de la crescatorii de animale din Vrancea. Pana acum sunt 19 fermieri interesați sa acceseze noul program de sprijin financiar pentru crescatorii de animale…

- Ministerul Transporturilor ar transfera Metrorex la Primaria Capitalei. Ministerul Transporturilor ar putea ceda Primariei Capitalei doar o parte a activitaților derulate de Metrorex, regia de transport cu metroul din București, dat fiind faptul ca existe cerințe legate de derularea finanțarilor primite…

- Constantenii care achita integral sumele datorate bugetului local, pana la data de 31 martie 2018, vor beneficia de bonificatii de 10 in cazul persoanelor fizice si 5 in cazul persoanelor juridice din cuantumul impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport. Modalitatile de plata sunt urmatoarele:1.…

- Firmele private romanesti au ajuns astfel la o cota de piata de 46% din cifra de afaceri totala din economie, fata de 47% in anul anterior, iar firmele straine cu crescut de la 49% la 50%. Restul de 4% din cifra de afaceri totala de 1.225 mld. lei din 2016 a revenit firmelor de stat. Studiul a luat…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- In data de 22.01.2018, Primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice pe site-ul propriu proiectul de buget pe 2018 și anexele, conform Legii nr. 273/2006. Nici acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica.…

- Consilierii locali PSD aduc din nou in discutie problema bugetului local al municipiului Alba Iulia. Sustin ca nu a fost publicat inca pentru consultare publica si ca nu vor gira „un buget ascuns de albaiulieni, ținut la sertar”. Reamintim ca situatia a mai fost sesizata saptamana trecuta, tot de consilieri…

- In perioada 22-24 ianuarie 2018, jandarmii ieșeni asigura masurile de ordine publica la targul de promovare al produselor tradiționale, organizat in zona Prefecturii Iași. Totodata, se continua misiunea de asigurare a ordinii publice la Targul de iarna, de pe Bd. Ștefan cel Mare și Piața Unirii din…

- Persoanele fizice care au imobile in proprietate platesc impozit diferit in funcție de destinația imobilului respectiv, potrivit Codului fiscal. Intr-un fel se pune problema daca imobilul e doar pentru locuit, alta e situația cand nu are scop de locuit. Insa cea mai complicata ipoteza e cea in care…

- Guvernul a emis, la initiativa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, o hotarare conform careia tinerii dezavantajati se vor putea angaja pentru o perioada de doi ani in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, abilitati si experienta. Acest program priveste tinerii cu varsta…

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- Cum se vor acorda in 2018 cresterile salariale in cazul personalului incadrat pe functiile de medic si asistent medical din spitale? Ministerul Muncii: Incepand cu 1 ianuarie 2018, medicii si asistentele medicale beneficiaza de majorarea cu 25% a salariilor fata de luna decembrie 2017. Incepand…

- Legea administratiei publice locale trimisa la Curtea Constitutionala Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat joi, 11 iqanuarie, Curtea Constitutionala cu privire la modificarile si completarile aduse Legii administratiei publice locale. Documentul a fost trimis…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern.

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente. Institutiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piata muncii a tinerilor dezavantajati, pentru a i sprijini sa capete experiente, competente si…

- Romania risca sa piarda milioane de euro pentru pașuni și pajiști naturale daca pe aceste suprafețe nu exista amenajamente pastorale avizate de direcțiile agricole județene. Amenajamentele pastorale sunt obligatorii din acest an. Pentru a incasa subvenția pe suprafața de la APIA, estimata undeva la…

- Numarul modificarilor fiscale intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2018 este foarte mare, ca in niciunul dintre ultimii ani. Iata noile modificarile referitoare la regimul microintreprinderilor, impozit pe venit și contribuții sociale, TVA. Split TVA In privința TVA sunt doua principale modificari,…

- In privința TVA sunt doua principale modificari, prima referitoare la split TVA, mai pe romanește plata defalcata a TVA, a doua plafonul care odata depașit firma trebuie inregistrata in scop de TVA. Split TVA Aplicarea sistemului va fi obligatorie pentru platitorii de TVA cu obligatii TVA restante si/sau…

- Primarul George Scripcaru a anuntat ca, in acest an, se va face descentralizarea Politiei Locale, pe modelul Politiei nationale. „Sectiile de politie locala va avea un sediu in fiecare cartier. Politistii locali vor actiona in cadrul unui plan comun impreuna cu Jandarmeria si Politia nationala, cu un…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Contractul cu firma Luxten, care asigura iluminatul public in Capitala, a fost prelungit cu inca 3 luni. Dupa aceasta perioada, serviciul va fi delegat Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti S.A, infiintata anul trecut de Primaria Capitalei, scrie HotNews. 0 0 0 0 0 0

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…

- "Concluziile testului investitorului privat, realizat de consultantul angajat de Ministerul Comunicatiilor, arata ca majorarea de capital de la Posta romana nu reprezinta o masura de ajutor de stat. In aceste cazuri legislatia europeana nu prevede obligatia ca initiatorul, Ministerul Comunicatiilor,…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat, vineri, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare…