Social democrații nu se tem de o eventuala moțiune de cenzura. Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca nu ii este frica de demersul Opoziției și ca are incredere in colegi. Declarația premierului este facuta in contextul in care liberalii intenționeaza sa depuna in Parlament la inceputul lunii decembrie moțiunea de cenzura. De asemenea majoritatea parlamentara a Coaliției este sub semnul intrebarii dupa tensiunile din interiorul PSD.