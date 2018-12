Stiri pe aceeasi tema

- Cand Soarele este in cuadratura cu Chiron, vechi rani se vindeca. Abordeaza cu incredere subiecte spinoase si dureroase azi, ca sa le vindeci, in special daca rana este inca vie si refuza sa se vindece. Tu stii cand sa te duci la doctor pentru operatie si, desi doare, stii ca este pentru binele tau.…

- Elevii și cadrele didactice ale Seminarului Teologic „Mitropolit Dosoftei" Suceava l-au sarbatorit joi, 13 decembrie, pe Sf. Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei, ocrotitorul spiritual al seminarului. Sf Ier. Dosoftei a fost mitropolit al Moldovei și un important carturar și om ...

- Horoscopul zilei de 11 decembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 11 decembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 11 decembrie 2018…

- Alex Spiridon, prieten foarte bun cu Mariana Calfa, vrea sa treaca in etapa urmatoare. Concurentul iși dorește din partea juraților macar doua cuțite, pe care vrea sa ii impresioneze cu o rețeta astrala.

- Berbec - Marte, patronul vostru astral, a parasit Zodia Varsatorului si a intrat in Constelatia Pestilor. Atentie mare la sanatate si la disputele de la locul de munca. Pot duce la concedieri. Afectiunile in stare latenta se pot croniciza. Cu Mercur Retrograd in Sagetator e risc crescut de accidente…

- Berbec - In data de 23 octombrie Soarele va intra in Scorpion si va face aspect de Stellium cu alte trei planete aflate in aceasta constelatie: Venus Retrograd, Mercur si Jupiter. O perioada tensionata pentru voi, deoarece Stellium-ul din Scorpion face aspect de cuadratura cu Marte din Varsator.…

- Azi, de ziua Educatiei, la initiativa cotidianului ZIUA de Constanta, la scoala din comuna Dorobantu, judetul Calarasi, are loc ceremonia de acordarea a numelui istoricului Adrian Radulescu unitatii scolare.Astfel, Adrian V. Radulescu devine patronul spiritual al scolii din comuna unde s a nascut.Printre…

- La ora actuala, rememorarea numelui prof. univ. dr. Adrian V. Radulescu si a mostenirii sale poate fi regasita in denumirea salii pictate a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, aflata la etajul I, care i a fost "acasa" timp de peste trei decenii, a aulei Universitatii "Ovidius", a…