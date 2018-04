Stiri pe aceeasi tema

- Pana mai ieri, am trait cu impresia ca vestitul Iepuras ce vine doar la copiii cuminti nu este decat o inventie de marketing, la fel ca multe altele de acest gen imprumutate de peste ocean. Si totusi, la finalul unui recent interviu pe care l ati putut citi la inceputul acestei saptamani, parintele…

- Marea sarbatoare a Invierii Domnului, numita in popor Paste, antreneaza un ciclu de sarbatori cu data schimbatoare, dar si nenumarate repere ale unor traditii specifice ce isi au originea in Calendarul agrar sau in ritmul naturii.

- Marea sarbatoare a Învierii Domnului, numita în popor Paste, antreneaza un ciclu de sarbatori cu data schimbatoare, dar si nenumarate repere ale unor traditii specifice ce îsi au originea în Calendarul agrar sau

- Singurul spatiu autorizat din judetul Dolj in care se va putea face atat comercializarea, cat si sacrificarea mieilor de Paste va fi, si in acest an, cel amenajat in Piata Chiriac din Craiova. Punctul de vanzare si taiere a mieilor ...

- Carrefour Piatra Neamt organizeaza, in perioada 30 martie-7 aprilie, un targ prilejuit de Sarbatorile Pascale, sub generosul generic “Targ de Cozonac”. “De unde cumparam cozonaci anul acesta? Sigur va intrebati asta, avand in vedere ca mai sunt cateva zile pana la Sarbatoarea de Paste. Ei bine, la Carrefour…

- • Instanța decide daca merita sau nu ELIBERAREA condiționata Dupa ce a petrecut trei ani și jumatate dupa gratii, el fiind prins in flagrant de ofițerii de la Crima Organizata și de procurorii DIICOT Targu Jiu și acuzat de proxenetism in vara lui 2014, minerul lacatuș de la Cariera Roșiuța…

- Sarbatoarea de Paște 2018 inseamna pe langa lumina Invierii și abținerea de la anumite obiceiuri culinare. Pentru ca organismul sa beneficieze de vitamine, minerale, antioxidanti, fibre, grasimi bune si proteine de calitate este esential sa ai o alimentatie diversificata pe perioada postului.

- Vineri, 23 februarie, de la ora 20,45, Poli Timisoara va evolua pe terenul Universitații Craiova, in ultima etapa a sezonului regulat. Va fi primul joc dintre cele doua echipe pe noul stadion „Ion Oblemenco”.