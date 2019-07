Stiri pe aceeasi tema

- Mașina cu care Bianca Dragușanu se intorcea duminica de la mare a fost oprita la punctul de taxare de la Fetești de polițiștii de la antidrog. Șoferul a fost descoperit beat și drogat la volan. La cateva ore dupa acest episod neplacut, Bianca a facut primele declarații. „Am venit ieri la mare, in…

- Ministrul de Interne est in sediul DNA de aproximativ de o ora. Carmen Dan este audiata ca martor, insa nu se stie deocamdata care este dosarul in care a fost citata. Exista posibilitatea ca procurorii anticoruptie sa o fi chemat pe Carmen Dan pentru a da declaratii, ca martor, in dosarul privind santajul…

- Poliția face apel pentru identificarea unui autoturism marca BMW de culoare verde implicat intr-un accident mortal la ieșire din Sibiu. Accidentul rutier a avut loc pe DJ 106, la ieșire din municipiul Sibiu spre Agnita. Un autoturism marca BMW a lovit mortal un biciclist. Șoferul a parasit locul accidentului.…

- Deputatul conducea un autoturism de teren cand a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In urma impactului, soferul masinii lovite de parlamentar a fost ranit, la fel si o femeie, pasagera in acelasi autoturism. Starea victimelor nu este grava. "Un barbat, de 65 de ani, a condus autoturismul pe str.…

- Un șofer beat și fara permis a fost prins de polițiști dupa o urmarire spectaculoasa care s-a terminat cu un accident. Individul de la volan a fost urmarit de mașina Poliției de pe drmul catre Cluj pana in oraș, și a fost incatușat dupa ce a lovit o mașina in care se afla o mama cu doi copii. Un echipaj…

Statul a platit in contul indemnizatiilor pentru cresterea copilului in luna ianuarie 2019 suma de 338,945 milioane de lei, scrie dcbusiness.ro. Valoarea medie a indemnizației a fost de 1.896,73 lei, conform Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).