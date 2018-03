Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai vocali critici ai actualei administrații din Timișoara este Nicu Falcoi, fostul pilot de vanatoare devenit senator USR. Prezent in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, acesta a vorbit despre nemulțumirile sale fața de modul in care lucreaza Nicolae Robu. „Am ceva cu acțiunile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, au declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila a aprobat, miercuri, o propunere de candidatura pentru postul de ambasador in Israel. „Ieri, doamna prim ministru a aprobat o propunere de candidatura pentru Israel. Deocamdata nu pot sa va spun. Ramane sa…

- Primaria Targu Jiu a suplimentat, printr-un act aditional, contractul privind serviciile de deszapezire pentru municipiu. Suma este de 150.000 de lei pentru deszapezirea din aceasta saptamana, dupa cum a precizat viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu. Edilitara Public a pregatit ...

- Edilii din Targu Jiu au suplimentat prin act aditionat contractul privind serviciile de deszapezire pentru municipiu. Suma este de 150.000 de lei pentru deszapezirea din aceasta saptamana, dupa cum a precizat viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu. Edilitara Public a pregatit inca de sambata utilajele…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca pana pe 10 aprilie pot fi depuse candidaturile pentru posturile de membru independent si membru supleant din partea Romaniei in Consiliul de Administratie al Agentiei UE pentru Drepturi Fundamentale. Mandatele membrilor si ale membrilor supleanti din CA vor fi…

- Candidatura lui Ionuț Lupescu la șefia FRF, in pericol! Raspuns oficial MTS: ”In lipsa sentintei instantei de fond, nu pot fi dezvoltate motivele din cererea de recurs”. Ionuț Lupescu și-a depus candidatura la șefia FRF: ”Știam ca voi fi jignit și atacat” , dar inca nu știe daca poate candida! La Adunarea…

- PSD ar pregati în secret candidatura unui clujean la funcția de președinte al României. Surse din interiorul Partidului Social Democrat au confirmat pentru redacția PSnews.ro numele candidatului pe care Dragnea ar vrea sa îl înainteze…

- Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul "Republica acum", organizat de Adunarea Nationala Catalana (ANC)."Detinuti politici, libertate" sau "Niciun pas in spate" au fost alte sloganuri ale manifestatiei, noteaza EFE, alaturi de apeluri la unitatea fortelor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca se va consulta cu colegii sai de partid si impreuna vor lua "o decizie buna", care sa fie in avantajul miscarii liberale. "Colegii mei…

- Presedintele PSD Sector 5, Daniel Florea, si-a retras candidatura pentru functia de vicepresedinte in regiunea Bucuresti-Ilfov. Anunțul a fost facut de președintele partidului, Liviu Dragnea.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, contestatarilor din partid ca procedura dupa care se vor desfasura alegerile la congres a fost votata cu mare majoritate in sedinta Consiliului Executiv, iar daca sunt nemultumiti nu intelege de ce acestia candideaza.

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu, prezent joi la sediul PSD pentru a-si depune candidatura la functia de vicepresedinte al formatiunii si a specificat ca face acest lucru pentru a reliefa modul in care se desfasoara alegerile interne in partid. 'Nu ma interesa aceasta candidatura. Am facut-o…

- Principesa Margareta ar putea candida la președinție din partea PSD. Este o informație „pe surse” pe care a dezvaluit-o jurnalista Marilena Rotaru pe pagina sa de Facebook. „Tradare pana la capat”, mai scrie omul de televiziune. „Principesa Margareta va candida la președinție din partea PSD. Tradare…

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat marti, la Slatina, ca, in acest moment, nu se gandeste la ideea de a candida la o functie de vicepresedinte al PSD in cadrul Congresului, si a adaugat ca, in calitatea sa de presedinte al PES Activists Romania, va contribui la…

- Compania Nationala de Investitii trebuie sa decida daca noul Stadion Municipal din Targu Jiu va fi gata in acest an. Autoritatile locale sustin ca toate demersurile legate de finalizarea lucrarilor depind de deciziile Companiei Nationale de Investitii, principalul finantator al proiectului de modernizare…

- Fostul primar de Draguțești, Vasile Moșoiu, este la un pas sa fie reabilitat, dupa condamnarea primita in 2015, de un an cu suspendare și trei ani de incercare pentru conflict de interese. Lui Moșoiu i s-a interzis atunci sa mai candideze, pedeapsa accesorie disparand odata cu reabilitarea…

- 'Ce va pot spune acum cu certitudine este faptul ca nu voi candida la europarlamentare. Consider ca nu ar fi nici moral, nici corect, sa candidez la europarlamentare, in situatia in care membrii USR din Romania mi-au acordat votul de incredere pentru a fi presedintele partidului si a trage alaturi…

- Remus Borza este de parere ca, in cazul in care șefa DNA ar decide sa candideze la prezidențiale, aceasta ar avea cele mai mari șanse. Deputatul independent a aratat ca Laura Codruța Kovesi ar reuși sa rupa și din bazinul electoral al PSD, asta dupa ce zona din dreapta și gruparile care reprezinta…

- Primaria Targu Jiu anunța ca pe 1 și 8 Martie, doamnele și domnișoarele vor putea circula gratuit cu toate mijloacele de transport in comun ce aparțin societații Transloc. Este vorba de societatea care asigura transportul in comun in municipiul Targu ...

- Fostul premier și candidat la alegerile prezidențiale din 2014, Victor Ponta, iși anunța intenția de a candida din nou. Ponta a explicat ca nu va candida in anul 2019, dar ia in calcul o candidatura in 2024 sau in 2029.Intrebat daca va mai candida la prezidențiale, Victor Ponta a raspuns ca…

- Fostul international și component al ”Generației de Aur”, Ionut Lupescu, și-a lansat astazi candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal. In cadrul unui eveniment la care au participat și au luat cuvantul mai multe personalitati din fotbalul romanesc, ”Kaiserul” și-a expus programul electoral…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al organizatiei de femei a PSD, a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie.Variantele lui Tudorel Toader: Cele trei scenarii pentru anuntul despre Kovesi/ ANALIZA "Consider…

- Varstnicii din Targu-Jiu care implinesc anul acesta 50 de ani de casnicie vor fi sarbatoriți in avans la Targu Jiu. Aceștia vor participa maine la Nunta de Aur. Deși evenimentul trebuia sa fie organizat pe 24 fabruarie, acesta va avea loc maine, dat fiind faptul ca Dragobetele va fi in week-end. 72…

- Anul 2017 a fost unul dificil pentru cei din industria de morarit și panificație. S-au inchis multe unitați, iar motivele care au dus la aceasta cadere sunt multe. Aurel Popescu, președintele Rompan, spune ca producatorii au inceput anul 2018 cu entuziasm, dar ca deja in prima luna scursa a anului au…

- Atunci și Acum: Crin Antonescu este un politician care a decis sa se retraga din viața politica. Profesor de istorie, la baza, Antonescu a fost lider al PNL, a candidat la președinție in 2009, și este cel care a adus pe scena politica proiectul eșuat USL, o alianța intre liberali, conservatori și social-democrați.…

- Comisia de specialitate din cadrul Primariei Targu Jiu a aprobat protestul mamicilor din judetul Gorj. Peste 100 de mamici din intreg judetul si-au propus sa protesteze luni in centrul municipiului Targu Jiu, in Piata Prefecturii, impotriva conditiilor proaste oferite in unitatile spitalicesti din Gorj.…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…

- Ionuț Lupescu ar fi pe punctul de a-și anunța candidatura pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Considerat cel mai puternic contracandidat al lui Razvan Burleanula alegerile programate pe

- Primaria Targu Jiu va da in folosinta in perioada urmatoare alte cateva zeci de locuinte sociale, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in zona Narciselor. Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a spus ca in curand vor fi gata toate ...

- Primaria Targu Jiu va da in folosinta in perioada urmatoare alte cateva zeci de locuinte sociale, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in zona Narciselor. Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a spus ca in curand vor fi gata toate cele 40 de locuinte sociale noi. Acestea vor fi distribuite…

- Primaria Targu Jiu a demarat lucrarile pentru amenajarea unei parcari in vecinatatea fostei fabrici de mobila Rostramo. Circa 200 de locuri de parcare se vor infiinta prin realizarea acestei investitii care va putea fi folosita doar...

- Directorii din Primaria Targu Jiu au fost evaluati de catre primarul in functie Marcel Romanescu. Acesta a declarat ca nu toti sefii de servicii si directii au obtinut calificativul „foarte bine”. Edilul a precizat ca nu a realizat decat o evaluare pentru sase luni, de cand a preluat mandatul de primar.…

- Cursa la succesiunea lui Jean-Claude Juncker la conducerea Comisei Europene (CE) a fost lansata deja - in culise -, insa cei 28 sunt inca departe de a fi de acord asupra regulilor jocului, scrie AFP, conform news.ro.Intre posibilii candidati la inlocuirea luxemburghezului in toamna lui 2019,…

- Fostul presedinte de la Pandurii, Marin Condescu, sustine in continuare valabilitatea contractului de comodat pentru o parte din stadion dintre club si Primaria Targu Jiu. Pandurii are drept de folosinta pana in 2020 pentru te...

- Pe 18 aprilie vor avea loc alegerile pentru șefia FRF, iar singurul contracandidat serios pe care Razvan Burleanu il are in acest moment e Ionuț Lupescu. In competiție ar putea intra și Anghel Iordanescu, care nu exclude sa candideze. "M-ați luat cam repejor. Gandiți-va ca mai am timp sa-mi depun și…

- Primaria Municipiului Targu Jiu si Federatia Romana de Box organizeaza in perioada 24 martie – 2 aprilie in municipiu Campionatului European de Box Under 22. Competitia ar trebui sa fie gazduita de Sala Sporturilor din Targu Jiu, insa lucrarile au fost finalizate. Este vorba de montarea scaunelor si…

- Presedintele FR Volei, Gheorghe Visan, a declarat, marti, pentru News.ro, ca forul continental de profil (CEV) a acceptat candidatura Romaniei pentru organizarea unei grupe a CE feminin din 2021. Competitia ar urma sa aiba loc la BT Arena, din Cluj-Napoca, iar costurile de organizare s-ar ridica…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, subliniind ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea a precizat ca le-a cerut colegilor sai de partid sa nu mai…

- Painea ar putea fi mai scumpa cu 10% de luna viitoare. Majorarea pretului este cauzata de cresterea tarifelor la electricitate si gaze naturale, explica producatorii. Nu este insa, singurul motiv. Costul produselor de panificatie este influentat si de majorarile salariile, decise de autoritati, conform…

- "Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al Republicii", a declarat Sissi, intr-un discurs transmis in direct de televiziunea egipteana, potrivit Agerpres.Aspirantii la cea mai inalta functie in stat au termen pana pe 29 ianuarie sa-si inregistreze candidatura. Citeste…

- Cei mai importanti lideri ai PSD Gorj au sustinut in declaratii publice necesitatea unui candidat la Primaria Targu Jiu apropiat ca varsta de Marcel Romanescu. Un candidat de 40 de ani, care exclude din start posibilitatea ca actual...

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook, faptul ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent daca va fi din partea formatiunii social-democrate sau sub alta forma. Liviu Plesoian a anuntat prin intermediul unei scrisori deschise catre electoratul…

- Anchetatorii gorjeni cer arestarea omului de afaceri Aurel Popescu, de 47 de ani, din Glogova, retinut aseara sub acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala. Potrivit politistilor, barbatul, in calitate de administrator si reprezentant legal a doua societati comerciale, ...

- Mihai Weber, președintele executiv al PSD Gorj i-a taiat din start elanul viceprimarului din Targu-Jiu, Adrian Tudor, care la sfarșitul saptamanii trecute declara ca și-ar dori ca partidul sa il stabileasca drept candidat pentru postul de primar de la Targu-Jiu la alegerile din 2020. Mihai Weber susține…

- Primaria Targu Jiu si Consiliul Judetean Gorj au ajuns la o intelegere in ceea ce priveste folosirea terenului numarul 2 de la Stadionul Municipal din Targu Jiu. Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, a declarat ca a discutat despre situatia terenului 2 de la Stadionul Municipal. Consiliul Judetean…

- Este nevoie de peste doua milioane de euro pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, mai sunt de executat o parte a lucrarilor de sistematizare pe verticala si asigurarea utilitatilor. ...

- Social-democratul Adrian Tudor este de parere ca anul acesta PSD Targu-Jiu ar trebui sa treaca printr-o reorganizare serioasa, iar anumiți membri de partid sa faca un pas in lateral. Viceprimarul social-democrat susține ca, numai in acest fel organizația va ieși intarita pentru alegerile care urmeaza.…

- Viceprimarul din Targu-Jiu, Adrian Tudor a declarat astazi ca și-ar dori o candidatura pentru postul de primar de la Targu-Jiu la alegerile locale din 2010. Acesta spera sa fie desemnat candidat, in condițiile in care susține ca a muncit ani de zile pentru partid și are și experiența in administrație.…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura principalului opozant al regimului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, la președinția Rusiei. În urma deciziei, acesta a facut un apel la boicotarea scrutinului. Comisia a votat respingerea dosarului sau de candidatura…