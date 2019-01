Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, considera ca lidera PAS, Maia Sandu, a gresit ca a decis sa candideze la parlamentarele din 24 februarie pe circumscriptia 50, candidat din partea diasporei din Europa de Vest.

- Se pare ca Andrian Candu crede in forțele colegului sau de partid, Constantin Țuțu, care potrivit lui, ar avea șanse bune in batalia din circumscripția nr. 33, in care și-a anunțat candidatura și liderul Platformei DA, Andrei Nastase. Potrivit președintelui Parlamentului, Țuțu ar putea ajunge in Legislativ…

- Președintele Partidului Platforma „Demnitate și Adevar” (PPDA), Andrei Nastase, este politicianul cu cele mai multe apariții în emisiuni televizate pe parcursul anului 2018. Pe locul doi în acest top este lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, cu 34…

- Liderul Partidului Platforma Demnitate si Adevar, copresedintele Blocului electoral ACUM Andrei Nastase, va candida in circumscriptia nr.33 din municipiul Chisinau, pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Acest lucru a fost confirmat de sursele „Adevarul”.

- Liderul Partidului Platforma Demnitate si Adevar, copresedintele Blocului electoral ACUM Andrei Nastase, va candida in circumscriptia nr.33 din municipiul Chisinau, pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Acest lucru a fost confirmat de sursele „Adevarul”.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, afirma ca democratii sunt dispusi sa faca o alianta de guvernare in viitorul Parlament cu PAS si PPDA, chiar daca tot PDM a creat Comisia parlamentara de ancheta pe cazul Fundatiei „Open Dialog” in care a acuzat opozitia ca a fost finantata de banii serviciilor…

- Fostul guvernator al Bancii Naționale, Sergiu Cioclea a contribuit mult la stabilizarea sistemului financiar-bancar din Republica Moldov. Deputatul european Andi Cristea, a remarcat profesionalismul lui Cioclea și disponibilitatea sa de a se sacrifica pentru propria țara. ”Stabilizarea…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a prezentant un rezumat al constatarilor Comisiei parlamentare de ancheta privind posibila imixtiune din partea Fundatiei Open Dialog in politica interna a Republicii Moldova, subliniind ca „lucrurile sunt destul de grave”.