Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Open Dialog este un vehicul si o schema folosita de Serviciile Secrete ale Federatiei Ruse împotriva statelor cum sunt: tarile baltice, Polonia, Ucraina si Republica Moldova. Declaratia a fost facuta de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa ce astazi în Legislativ…

- CHIȘINAU, 24 oct – Sputnik. Propunerea de a schimba denumirea limbii de stat în Constituția Republicii Moldova din limba moldoveneasca în limba româna va suferi un eșec total în Parlamentul țarii. Declarația îi aparține președintelui Legislativului, democratului…

- CHIȘINAU, 24 oct – Sputnik. Propunerea de a schimba denumirea limbii de stat în Constituția Republicii Moldova din limba moldoveneasca în limba româna va suferi un eșec total în Parlamentul țarii. Declarația îi aparține președintelui Legislativului, democratului…

- In perioada presedintiei Romaniei in UE, 1 ianuarie – 30 iunie 2019, nu va fi inaintata o cerere de aderare la Uniunea Europeana de catre Republica Moldova, a anuntat presedintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul emisiunii „Piatnita s Anatoliem Golea” de la RTR Moldova, transmite IPN.

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a lansat luni un apel cetatenilor Republicii Moldova sa exercite presiuni asupra deputatilor Partidului Liberal (PL) si ai Partidului Liberal Democrat (PLDM) pentru ca acestia sa voteze introducerea sintagmei 'integrare europeana'…

- Deși lucrarile deja sunt in toi, cu mult fast, astazi a avut loc lansarea oficiala a construcției „Chișinau Arena”. Astfel, potrivit președintelui Parlamentului, Andrian Candu, anume acest complex va transforma Republica Moldova intr-o țara moderna.

- CHIȘINAU, 12 oct – Sputnik. Votul pentru proiectul de completare a Constituției Republicii Moldova cu prevederi ce stabilesc vectorul de integrare europeana ca obiectiv strategic de dezvoltare a țarii a fost amânat pentru saptamâna viitoare. Pentru aceasta inițiativa constituționala,…

- Polonia va continua sa sprijine Republica Moldova in aspiratiile sale de integrare europeana. Asigurarile vin din partea Mareșalului Senatului Poloniei si au fost exprimate in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu.