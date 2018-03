Ce spune Andreea Cosma, dupa decizia ICCJ privindu-i pe tatal si fratele sau

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, este in culmea fericirii dupa ce atat fratele, cat si tatal ei au scapat, pentru moment de inchisoare. Intr-o interventie la Antena 3, politicianul a avut o prima reactie dupa ce Inalta Curte a decis rejudecarea dosarului.Citeste si: OFICIAL - Propunerile pentru…

- Se anunta o zi cu emotii pentru familia Cosma, avand in vedere ca in cursul acestei zile se asteapta ca Inalta Curte sa pronunte decizia definitiva in dosarul in care fostul deputat Vlad Cosma si tatal sau au fost condamnati, in prima instanta, la cinci si, respectiv, opt ani de inchisoare, fiind acuzati…

- Fosta stea a fotbalului brazilian, Ronaldinho Gaucho (37 de ani) s-a inscris in randurile Partidului republican brazilian (dreapta) considerat aripa politica a Bisericii universale a imparatiei lui Dumnezeu, neopenticostala. ”Sunt fericit ca pot sa particip la un proiect care cauta ceea ce este mai…

- Daca la momentul la care a venit la Inalta Curte a ales sa nu stea de vorba cu reprezentantii presei, la plecarea de la instanta, dupa-amiaza, Liviu Dragnea a raspus mai multor intrebari ale reporterilor. Una dintre ele referitoare la declaratiile unui martor, cum ca Dragnea, fostul sef al Consiliului…

- La plecarea de la Inalta Curte, cu cateva minute dupa ora 17, Liviu Dragnea a ales sa nu comenteze foarte mult referitor la demersul facut in instanta de catre Bombonica Prodana. Intrebat in legatura cu decizia luata de fosta sa sotie, in dosarul DGASPC Teleorman, si anume aceea de a achita prejudiciul…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect. "Toate acuzațiile sunt ridicole. Despe ce vorbim? Ce caz e acesta? Cu Dragnea care avea niște oameni la partid care, de fapt, erau angajați nu știu unde și asta se intampla in 2006 și sa vedeți ca pana in anul 2000 nu știu cat...…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, este audiat din nou, miercuri, la Inalta Curte de Casație și Justiției in procesul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la direcția de Protecția copilului Teleorman.

- Inalta Curte a dispus, miercuri, redeschiderea unei spete in care apare numele fostului ministru de Interne Oprea. Totul a pornit de la o plangere pe care un fost angajat al Ministerului de Interne a depus-o, vizand suspiciuni de abuz in serviciu, mai precis privind o presupusa implicare a lui Oprea…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de medicul homeopat Victor Emanuel Boț condamnat de Curtea de Apel Constanța la 11 ani și 4 luni inchisoare pentru violarea a trei minore in cabinetul sau de homeopatie. Decizia este definitiva.

- Ministrul Justitiei n-a lasat sa treaca multa vreme pana sa clarifice un aspect mentionat de catre seful statului, in mesajul transmis cu prilejul bilantului Parchetului de pe langa Inalta Curte. Mai precis, Tudorel Toader a reactionat cat se poate de rapid cand a fost vorba de un aspect pe care a tinut…

- La cateva ore de cand s-a aflat ca a fost achitat de Inalta Curte, masura fiind definitiva, liderul PNL a iesit in fata presei, facand referire la “incercarea grea” prin care a trecut. “In toata aceasta perioada nu am facut altceva decat sa-mi sustin in prima faza, in fata procurorului, iar ulterior…

- Andreea Cosma se afla in Italia, acolo unde s-a vehiculat ca s-ar afla și fratele și tatal sau , și așteapta in biserica pronuntatea unei sentinte in dosarul acestora. In asteptarea unei solutii definitive in dosarul lui Vlad si Mircea Cosma, Andreea Cosma a precizat, pentru MEDIAFAX , ca asteapta…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Ministrul Paul Stanescu a venit si joi dimineata la Inalta Curte, insotit de avocatii sai. Prezent din nou la Curtea Suprema, instanta ce judeca solicitarea DNA privind redeschiderea unui dosar in care apare si numele sau, vicepremierul Stanescu si-a reiterat intentia de a face un pas in lateral din…

- Negulescu, supranumit “procurorul Portocala”, s-a prezentat joi dimineata la Parchetul General. Pana sa intre in sediul Parchetul de pe langa Inalta Curte, Negulescu a ales sa nu stea de vorba cu jurnalistii, desi i-au fost adresate mai multe intrebari. “Nu dau niciun fel de declaratii”, s-a rezumat…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- Doi frați - o fata de 23 de ani și un baiat de 24 de ani - au decedat, iar o a treia persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe 28 mai pe DN 65, in zona Pielești, la granița dintre județele Dolj și Olt. Acum, mama lor a aflat o veste extraordinara. La aproape…

- Fostul deputat a venit, luni, la Curtea Suprema, la ultimul termen al procesului sau, aflat in faza de apel. Alaturi de Vlad Cosma si de tatal sau, Mircea Cosma, fostul sef al Consiliului Judetean Prahova, s-a aflat si sora celui dintai, deputatul PSD Andreea Cosma, care a declarat ca a venit sa isi…

- Fostul deputat Vlad Cosma a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se dezbate un nou termen in dosarul in care a fost condamnat in prima instanta la cinci ani inchisoare, ca nu ii este teama de nimic si ca adevarul va iesi la iveala. "Momentan, astazi, in aceasta cladire, nu doresc…

- Familia Cosma a ajuns luni, la pranz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, acolo unde se judeca dosarul in care au primit condamnari Vlad Cosma si tatal sau, Mircea Cosma. Completul de 5 judecatori va asculta pledoariile finale si va stabili termenul la care va pronunta sentinta definitiva. Cei doi…

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- Magistratii Tribunalului Buzau au stricat calculele fostei judecatoare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, originara din comuna buzoiana Beceni, care a bagat in corzi decidentii Prefecturii dupa ce a cerut daune imense ca s-a intarziat timp de 26 de ani emiterea unui titlu de proprietate pentru…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie analizeaza miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va analiza, in sedinta din data de 19 februarie, o solutie de neurmarire netrimitere in judecata primita de fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, intr un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Seful social-democratilor a facut referire la decizia privitoare la Valcov, amintind, insa, ca este o condamnare in prima instanta. Concret, la o zi de cand s-a aflat ca Inalta Curte a decis, in prima instanta, condamnarea lui Darius Valcov la 8 ani de inchisoare, pentru acuzatii de coruptie, intrebat…

- Proiectul de lege a fost aprobat cu majoritate in Camera Comunelor, in 2016, dupa ce alte 12 proiecte au fost depuse in acest sens. Acest proiect a fost depus in 2016 de liberalul Mauril Belanger, care a murit in acelasi an, scrie euronews.com, potrivit News.ro. Astfel, versul „Adevarata dragoste…

- Catalin Moroșanu și fratele lui, impreuna la Asia Express. Experiența de pe teritoriul asiatic a fost un test pentru toate echipele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, care va avea premiera luni, 12 februarie , de la 20.00, la Antena 1. Deși pentru unii dintre ei desparțirea de familie…

- Tatal lui Bogdan a mers, joi, la Inalta Curte, insotit de avocatii familiei, la primul termen in care magistratii analizeaza contestatia pe care parintii tanarului politist de la Rutiera au depus-o, cerand urgentarea solutionarii anchetei in dosarul mortii fiului lor. Mama si tatal lui Bogdan Gigina…

- Este vorba despre dosarul retelei de traficanti protejate de politisti, procurori si inalti functionari ai statului, dosar care a fost musamalizat de catre Parchete. O minora sechestrata l-a recunoscut pe fratele sefului SIE, generalul Silviu Predoiu. Potrivit unor informatii scoase la iveala de Catalin…

- Social-democratul Stanescu a iesit pentru prima oara public, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ce mesaj a primit actualul ministru, in ceea ce il priveste pe seful sau de partid. Fara sa spuna, in mod evident, cine anume a fost “mesagerul”, Paul Stanescu a redat varianta sa, pe care o considera un “atentat…

- Fostul premier a devenit martor de profesie. Dupa ce a fost citat ca martor in procesul lui Sebastian Ghita, Ponta a fost poftit sa dea declaratii si in procesul lui Calin Popescu Tariceanu. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta, in calitate de martor, pe…

- Mai nou, Victor Ponta este chemat la mijlocul lunii viitoare ca martor in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu, care se judeca la Curtea Suprema. La o zi, practic, de cand s-a aflat ca a fost solicitat pentru a da declaratii, in calitate de martor, intr-un dosar al afaceristului Sebastian Ghita, aflat…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Elena Udrea a anuntat ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Curtea Suprema care se ocupa de dosarul ”Gala Bute”, deoarece acesta este ”omul” lui Florian Coldea. ”A fost schimbata judecatoarea care a facut opinie separata la respingerea expertizei pe care eu am cerut-o. Deci…

- Fostul premier Victor Ponta urmeaza sa se prezinte in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție pe 26 februarie pentru a da declarații in dosarul lui Sebastian Ghița. La vremea respectiva era cunoscuta relația de prietenie dintre cei doi, iar procurorii susțin ca Ghița ar fi apelat…

- Monica Tatoiu a suferit un accident la schi in urma caruia a fost operata la sold. Ea a fost operata de un medic celebru, care i-a “reparat” mana si Papei. Monica Tatoiu a dezvaluit ce i-a cerut fiului sau sa-i faca dupa moarte. Monica Tatoiu, operata de urgenta: "Nu o sa ma mai auziti ceva…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Motivul a fost ca persoanele implicate in dosar nu au avut avocat. Potrivit unor surse…

- Oficialul guvernamental si-a inceput ziua de joi la instanta. DNA-ul a cerut redeschiderea urmaririi penale intr-un dosar in care apare si numele lui Paul Stanescu, iar instanta, in speta Curtea Suprema, urmeaza sa analizeze aceasta solicitare a procurorilor anticoruptie. Prezent in aceasta dimineata…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul PSD Paul Stanescu. Potrivit unor surse judiciare, dosarul a pornit de la o sesizare a Curtii de Conturi si are ca obiect deturnare de fonduri…

- Ies la iveala detalii incredibile dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat, in camera preliminara, inregistrari și expertize din dosarul Romgaz, dupa care au decis retrimiterea dosarului la DIICOT, pentru refacerea anchetei. Motivele care au stat la baza deciziei magistratilor ICCJ sunt…

- Sesizata de ICCJ pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, Comisia de la Venetia a transmis scurt Curtii noastre Supreme ca nu este abilitata sa solicite un astfel de aviz. Raspunsul ii umple de rusine pe magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, despre care noi toti romanii credeam…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Înalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul în care este judecat pentru folosire a influentei în scopul obtinerii unor foloase

- Maria Ghiorghiu a devenit cunoscuta dupa ce a sustinut ca a avut previziuni despre evenimente majore care s-au produs atat in Romania, cat si peste hotare. Ea a sustinut ca Dumnezeu i-a trimis semne referitoare la accidentul aviatic din Apuseni, drama lui Gabriel Cotabita, dar si despre incendiile din…

- Este tot timpul cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Claudia Patrașcanu, Claudia ex-Sexxy, este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Vedeta este mereu cu zambetul pe buze, oriunde apare, și plina de veselie și energie. Dar, cu toate acestea, artista ascunde…