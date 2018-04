Stiri pe aceeasi tema

- Anca Surdu, faimoasa care a fost nevoita sa paraseasca Exatlon din cauza unor probleme de sanatate a fost inlocuita de Geanina. Sportiva a marturisit ca se aștepta sa vina in locul ei un sportiv de performanța, crede ca Geanina nu prea are treaba cu sportul. „Ma asteptam la altceva. Cred ca poate progresa.…

- In editia de duminica, 1 aprilie, la „Exatlon“ a fost prezentata noua concurenta din echipa „Faimosilor“, cea care a inclocuit-o pe gimnasta Anca Surdu, care a renuntat la competitie din cauza problemelor de sanatate.

- Geanina este noua concurenta al show-ului din Republica Dominicana. Face parte acum din echipa Faimoșilor, are 23 de ani și a participat in sezonul al treilea la “Bravo, ai stil!”. Ea a inlocuit-o pe Anca Surdu. Geanina practica sportul de anduranta, fiind o maratonista specializata in ultramaratoane,…

- BRAVO, AI STIL ALL STARS 31 martie 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Gala "Jungle glam" la Bravo, ai stil! All Stars este o ediție extrem de așteptata pentru ca toata lumea vrea sa afle daca va pleca vreo concurenta acasa. BRAVO, AI STIL ALL STARS 31 martie 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Daca…

- Dupa ce a impresionat milioane de oameni cu povestea ei trista de viața, Mariana, fosta participanta la „Exatlon", a trait seara trecuta momente fericite, scrie cancan.ro. Alex Gritts, un specialist in fitness, i-a oferit Marianei accesorii de fitness, dar și un curs de antrenor personal. Citește…

- EXATLON ROMANIA 29 MARTIE 2018: KANAL D LIVE VIDEO. Oltin Hurezeanu, Diana Bulimar si Larisa Vasile au fost nominalizati marti seara de coechipieri pentru eliminare, insa niciunul dintre Faimosi nu se astepta ca persoana eliminata sa fie altcineva decat Oltin Hurezeanu. Totusi, in urma unei mobilizari…

- Mariana, una dintre fostele vedete care au acceptat provocarea „Exatlon”, a avut parte de momente emoționante, dupa ce a pașit intr-un platou de televiziune, unde venise ca sa ofere noi amanunte despre concursul din Republica Dominicana. Fosta concurenta de la „Exatlon” a fost extrem de emoționata și…

- EXATLON ROMANIA: Inca de la inceput, Giani a fost cel mai vocal concurent, recunoscand de cateva ori ca el face un joc "psihologic", adica incearca sa isi intimideze adversarii prin limbaj. "De cand a inceput concursul, sa imi zica numai d-astea si ma face in toate felurile... Nu e OK, iti…

- Zilele trecute, fanii “Exatlon”, reality-show-ul de la Kanal D, au aflat ca Anca Surdu, concurenta din echipa “Faimosilor”, a parasit competitia. Marti, 20 martie, aceasta s-a intors in tara, a ajuns pe aeroporul Otopeni, fiind intampinata de familie, dar si de iubitul acesteia. Click! a aflat ce surprize…

- EXATLON ROMANIA 21 martie 2018. Anca Mihailescu, una dintre cele mai controversate concurente ale emisiunii, a fost extrem de fericita sa afle ca unul dintre foștii sai colegi va parasi concursul, mai ales ca dupa ce a fost eliminata a trecut de partea „Faimoșilor". Citeste si EXATLON ROMANIA…

- De ce s-a retras Anca Surdu de la Exatlon. Tanara a ajuns marți seara in țara, unde au așteptat-o prietenii și iubitul. Fosta concurenta a facut primele declarații despre plecarea ei din concurs. Anca Surdu a parasit competitia Exatlon din cauza unor probleme dermatologice. “Deja imi lipseste Exatlon.…

- Anca Mihailescu a fost eliminata din cadrul concursului Exatlon. A facut parte din echipa “Razboinicilor”. Tanara iși dorește, insa, sa revina in cadrul show-ului, insa de data aceasta vrea sa participle alaturi de “Faimoși”. „Am tot glumit și am facut mici aluzii pana acum referitor la echipa pe care…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D: Bonnie Tayler, Cutting Crew, Gloria Gaynore, Withney Houston, sau Prince sunt doar cateva dintre starurile care-și vor face simțita prezența, prin intermediul concurentelor, sambata seara, 10 martie. BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D:…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS 10 martie. Concurenta ELIMINATA. La BRAVO, AI STIL! ALL STARS, sambata, 10 martie, de la ora 23:15, la Kanal D are loc o noua gala la Kanal D sub titlul "Anii '70 - '80".

- Anda Adam rupe tacerea despre Exatlon. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificila și despre momentele emoționante petrecute in Republica Dominicana. “Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarna rea, se pare ca alunecușul e destul…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- EXATLON. In timpul competitiei, Bogdan a amenintat-o pe Anca ca ii va da "doi pumni in gat", iar fosta concurenta a marturisit ca i-a fost teama, scrie wowbiz.ro. "Nu-i facusem nimic lui Bogdan, a venit medicul sa-mi faca injectie si m-a trimis in casa cu el. Mi-ai spus ca ma bati, chiar mi-a fost…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, Ana Roman a fost prezenta la emisiunea Wowbiz, care este moderata de Andreea Mantea și Victor Slav, scrie cancan.ro. Pe 14 februarie, de Ziua Indragostițlor, la cateva ore dupa emisiune, mai exact la 3 dimineața, Victor s-a gandit sa ii trimita un mesaj brunetei.…

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Mama lui Catalin Cazacu sare in apararea fiului sau, dupa ce a fost acuzat ca și-a inșelat iubita cu Claudia Pavel. Femeia a fost invitata in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde le-a transmis un mesaj tuturor celor care il cunosc. Mama lui Catalin Cazacu a facut dezvaluirile in cadrul emisiunii „Wowbiz”,…

- Razboi total intre Luana Ibacka și Iulia Albu. Totul a pornit dupa ce fosta soție a lui Mihai Albu i-a criticat ținuta realizatoarei TV, in cadrul rubricii de la WowBiz, despre care a spus ca este total neinspirata. „Nu cred ca are niște nasturi cusuți pe o carpa, dupa care a fost legata la gat. Niciodata…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- Iubita lui Catalin Cazacu a pierdut sarcina. Ana Roman a rupt tacerea, in cadrul emisiunii de la Kanal D, dupa ce s-a spus ca acesta are o relație cu Claudia Pavel. Dupa ce Claudia Pavel a povestit despre experiența la Exatlon și zvonurile cum ca ar avea o relație cu Catalin Cazacu , Ana Roman scoate…

- Dupa ce-a fost eliminata din concursul de la Kanal D, cantareata a revenit in țara din Republica Dominicana. Claudia Pavel a fost așteptata in aeroport de sora sa, Paula, dar și de un bun prieten. Ea le-a declarat celor de la WOWbiz ca „Exatlon” a fost o experiența incredibila pentru ea și a vorbit…

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care s-a confesat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , si a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat…

- Anda Adam a ajuns acasa dupa competitia Exatlon. Iata cum a fost primita de familie! Anda Adam a fost unul din concurentii VIP ai competitiei Exatlon, difuzata de Kanal D, lider de audienta in fiecare seara. Artista a trecut prin incercari fizice foarte solicitante in toata aceasta perioada, a luptat…

- Ce se intampla in casnicia Andei Adam dupa participarea la Exatlon. Artista este prima vedeta eliminata din competiție. Soțul acesteia și fetița lor a așteptat-o pe vedeta la aeroport, iar cei doi au facut dezvaluiri emoționante. „I-am spus ca vin fara Evelin ca sa ii facem o surpriza. Vrea sa o stranga…

- Sora Claudiei Cream vorbește despre relația artistei cu Catalin Cazacu, dupa ce au aparut zvonuri cum ca intre cei doi s-ar infiripa o idila, in cadrul show-ului Exatlon, de la Kanal D. Paula, sora Claudiei e convinsa ca sora ei nu stie ca acesta e cuplat cu altcineva. In ultima perioada, Catalin și…

- Ilinca Vandici, una dintre vedetele Kanal D, a povestit recent clipele petrecute in cea mai frumoasa vacanța, insa desparțirea lunga de fiul sau a intristat-o. “A fost clar o vacanța binemeritata dupa un an de munca, o sarcina, o naștere și 2 sezoane „Bravo, ai stil!”. Nu aș putea spune ca a fost cea…

- Silvia, castigatoarea primului sezon „Bravo, ai stil!” revine si este mai pregatita ca oricand sa castige. Desi competitia inca nu a inceput frumoasa concurenta incepe deja sa arunce sageti inspre adversarele ei. Cele mai valoroase competitoare din primele trei sezoane “Bravo, ai stil!” se pregatesc…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Bianca Dragușanu, primele declarații dupa ce fratele ei a fost batut crunt. Cei doi au fost prezenți in platoul emisiunii de la Kanal D, unde au povestit despre momentele cumplite. Bogdan a fost la un pas de moarte. Daca sotia lui nu l-ar fi dus la medic, tanarul si-ar fi gasit sfarsitul din cauza ranilor…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale show-ului.Prima…

- Prima Gala „Bravo, ai stil! All Stars" va putea fi urmarita sambata, 27 ianuarie, imediat dupa „Exatlon", informeaza Kanal D. „Postura mea alaturi de jurati sper sa fie una care sa echilibreze. Va fi, in acelasi timp, si una extrem de severa pentru ca sunt un profesionist care spune lucrurilor…

- Catalin Botezatu se intoarce in televiziune. Celebrul creator de moda a fost cooptat in juriul „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, dupa ce Razvan Ciobanu a parasit emisiunea. Catalin Botezatu va fi noul membru al juriului „Bravo, ai stil!”, intr-un sezon special, ce va aduce, de aceasta data, in competiție…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- Vladimir Draghia face parte din echipa gladiatorilor de la Exatlon. Inainte sa plece spre Republica Dominicana, locul unde se va desfașura concursul difuzat la Kanal D, a publicat pe Facebook o scrisoare emoționanta pentru fiica sa.